Mit großer Zuversicht

Der FSV Hollenbach ist auf einem guten Weg, den Klassenerhalt frühzeitig klar zu machen. Drei Mal hat der Fußball-Oberligist zuletzt in Folge gewonnen und dabei kein Gegentor zugelassen. Die zum Ende des vergangenen Jahres und zu Beginn diesen Jahres vermisste defensive Stabilität ist wieder zurück. Mit nun 40 Punkten und Platz sieben sollte eigentlich nichts mehr passieren. Schließlich ist nur von drei, höchstens vier Absteigern auszugehen. „Wir werden auch nicht alle restlichen Spiele verlieren“, sagt Co-Trainer Martin Lanig.

Am Mittwoch könnte der FSV den nächsten großen Schritt machen. Um 18.30 Uhr ist mit dem FC Nöttingen ein direkter Konkurrent zu Gast in der „Jako-Arena“. Mit einem weiteren Sieg könnte der FSV den Abstand zum aktuellen Tabellen-Zwölften auf zehn Punkte erhöhen. Zudem hat der FSV noch eine Rechnung mit den Gästen aus dem Hinspiel offen. Erst in der 86. Minute erzielte Simon Kranitz den Nöttinger Siegtreffer.

Zuletzt verloren die Nöttinger aber drei Mal in Serie. Dadurch rutschte die erfahrene Truppe von Trainer Michael Wittwer mitten in die abstiegsgefährdete Zone.

Wittwer kommt als Trainer

„Das wird ein brutales Spiel“, sagt FSV-Manager Karl-Heinz Sprügel. „Die brauchen dringend noch Punkte. Aber auch da wollen wir punkten. Den Anspruch haben wir mittlerweile.“ Am vergangenen Freitag verlor Nöttingen das Derby gegen den ATSV Mutschelbach. Dabei stehen Wittwer mit Ex-Profi Niklas Hecht-Zirpel, Nikolaos Dobros, Ernesto de Santis, Jimmy Marton oder Eray Gür einige erfahrene Oberliga-Spieler zur Verfügung.

Ohne Angst

Lanig blickt aber auch zuversichtlich auf diese Aufgabe. „Bisher habe ich noch keine Mannschaft gesehen, vor der wir Angst haben müssten.“ Schon gar nicht in der aktuellen Verfassung der Hollenbacher, bei denen das Selbstvertrauen wieder zurück ist. „Unsere gesamtmannschaftliche Entwicklung ist schon okay“, sagt der 38-jährige Martin Lanig, der ab der kommenden Saison das Traineramt beim FSV Hollenbach übernehmen wird (wir berichtetren). „Wir können uns aber überall noch verbessern.“

Der ehemalige Bundesliga-Profi und Dirk Prediger schauen sich ihr Team von Woche zu Woche kritisch an, fördern und fordern. Und sie werden ihrem Team auch am Mittwoch den entsprechenden Plan mitgeben.

„Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment machen“, sagte Lanig nach dem 2:0-Sieg am Samstag in Holzhausen. „Nicht nur für den Sieg, auch für den ganzen Weg, den wir in den letzten fünf Wochen zusammen gegangen sind.“