Mit dem ersten Saisonsieg im Gepäck auf Länderspielreise

Am dritten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga erkämpfte sich die TSG Hoffenheim einen 2:0-Erfolg beim SV Meppen. In der Anfangsphase ließen die Hoffenheimerinnen gute Chancen liegen, in Folge spielte der Aufsteiger aber mutig und aggressiv und hielt so stark dagegen. Erst im zweiten Durchgang erlöste Ereleta Memeti ihr Team nach Vorarbeit von Gia Corley und Julia Hickelsberger mit dem Führungstreffer (66.). Chantal Hagel erhöhte wenige Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0 (70.). In der Schlussphase machte Meppen nochmal Druck, blieb aber erfolglos, so dass das Team von Trainer Gabor Gallai seine ersten drei Punkte der neuen Saison einsackte.

Die Erleichterung über den Führungstreffer war den Hoffenheimerinnen deutlich anzusehen. Nach einem langen Ball verlängerte Melissa Kössler das Leder zu Gia Corley, die zu Julia Hickelsberger durchsteckte. Den Querpass der Österreicherin schob Ereleta Memeti aus kurzer Distanz über die Linie. In Folge wirkte die TSG deutlich leichtfüßiger, nur vier Minuten später traf Chantal Hagel zum 2:0.

Trainer Gabor Gallai sagte: „Ich bin natürlich mega glücklich, dass wir heute die ersten drei Punkte eingefahren haben. Es war das erwartete Spiel, Meppen hat sehr aggressiv gespielt und ist hoch angelaufen. Das hat uns vor eine schwierige Aufgabe gestellt, entsprechend stolz bin ich, dass wir das bewerkstelligt haben. Wir hatten in der zweiten Minute eine Großchance, wenn wir die nutzen, wäre es bestimmt etwas leichter gewesen. Man hat nach dem ersten Treffer gemerkt, dass ein bisschen die Anspannung abgefallen ist.“

Die Frauen-Bundesliga pausiert in der kommenden Woche, für die Nationalspielerinnen der TSG geht es auf Länderspielreisen. pik