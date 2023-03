Mit dem 4:2-Heimsieg klettert die SpG auf den fünften Platz

SpG Dittwar/ Tauberbischofsheim – KIT Sport-Club 4:2

Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim behauptete sich in der Frauenfußball-Verbandsliga daheim gegen KIT Sport-Club. Beide Mannschaften starteten gut ins Spiel. Obwohl sich der Heimverein, SpG Dittwar/Tauberbischofsheim, ein paar gute Offensivaktionen erspielte, war es schließlich der Gast, der bereits in der siebten Minute zum 1:0 traf. Ein Schuss aus 25 Meter Entfernung war für die Torhüterin der Heimelf unhaltbar. Doch SpG Dittwar/Tauberbischofsheim ließ sich davon nicht unterkriegen. Auf einige gefährliche Torchancen folgte der Ausgleich durch Lisa Schneider. Die Vorlage dazu spielte Benita Höpfl. Fünf Minuten später erhöhte Christin Berberich auf 2:1. Doch kurz vor der Pause traf der Gegner zum 2:2. In der zweiten Hälfte dominierte die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim die Begegnung. Man spielte schön zusammen und vereitelte alle Torchancen des Gegners. In der 63. Minute vollendete Sabrina Knüll zum 3:2. Als Christin Berberich in der 69. Minute zum 4:2 erhöhte, hatte man den Gegner komplett im Sack. Dieser versuchte mit viel Anstrengung, noch etwas am Spielstand zu ändern, war aber erfolglos. So blieb es beim verdienten Endstand-4:2.

Die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim ist damit auf den fünften Tabellenplatz geklettert. Ausruhen kann man sich aber definitiv nicht, denn es liegen lediglich drei Punkte zwischen dem Tabellenvierten und Tabellenneunten.

Am Sonntag, 26. März, trifft die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim daheim auf Karlsruher SC II. Gegen diesen starken Gegner wird man sich erneut beweisen müssen.