Mission Titelverteidigung ist geglückt

TSV Mudau – SpG Götzingen/Eberstadt 3:2

Mudau: Schork, Knapp, Sigmund (63. Hoffmann), Hutter, Haber, Beier (28. Bähringer), Mai, Sperl (88. Lorenz), Geier, Hornbach, Mechler (77. Hauk).

Götzingen/Eberstadt: Popp, Stieber, Brunner, Schiemer (3. Götz), Aumüller, Vasko (86. F. Ballweg), A. Häfner, Ondrusch, T. Häfner (67. T. Ballweg), Beckmann, Müller (63. Burkhardt).

Tore: 0:1 (50.) Tim Häfner, 1:1 (69.) Louis Bähringer, 2:1 (74.) Stefan Haber, 3:1 (77.) Florian Hoffmann, 3:2 (89. Eigentor) Daniel Knapp. – Schiedsrichter: Jürgen Heudorf (Großrinderfeld). – Zuschauer: 450 in Rippberg.

In einem spannenden Endspiel um den Buchener Fußball-Kreispokal setzte sich der TSV Mudau am Mittwochabend gegen die SpG Götzingen/Eberstadt mit 3:2 durch und sicherte sich nach 2021 erneut den Titel. Die Odenwälder waren als Kreisligaspitzenreiter und damit auch als Favorit nach Rippberg angereist, wurden dieser Rolle vor allen Dingen im ersten Durchgang nicht gerecht. „Götzingen/Eberstadt war in der ersten Hälfte klar die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben uns keine Torchancen erspielt und müssen froh sein, dass es mit 0:0 in die Pause ging“, resümierte TSV-Spielertrainer Maurice Beier nach der Begegnung. Mudau war in den ersten 45 Minuten zu unkonzentriert, die Pässe waren zu ungenau und landeten oft im Aus. Zudem hatte die Abwehr der Spielgemeinschaft die Odenwälder Offensive gut um Griff. Für Torjäger Stefan Haber gab es kein Durchkommen.

Das torlose Unentschieden hatte der TSV noch in die Pause gerettet, kurz nach Wiederanpfiff dann aber der Schock: Bei einem Getümmel im Mudauer Strafraum behielt Tim Häfner die Übersicht und schob zur 1:0-Führung für die SpG Götzingen/Eberstadt ein. Es schien, als hätte Mudau dieses Gegentor gebraucht, um aufzuwachen. Während ein Schuss von Christoph Hornbach aus zweiter Reihe noch an die Latte knallte (57.), machte es der eingewechselte Louis Bähringer in der 69. Minute besser. SpG-Torwart Popp ließ den Ball nach vorne abprallen, Bähringer stand goldrichtig und erzielte den Ausgleichstreffer.

Partie gedreht

Von da an hatte der TSV Mudau das Spiel im Griff. Gerade einmal fünf Minuten später nahm Stefan Haber einen langen Ball im Vollsprint auf, lief alleine auf den Keeper zu und schob zum 2:1 ein – Spiel gedreht. Jetzt kamen die Odenwälder so richtig in Fahrt. In der 77. Minute war es Florian Hoffmann, der mit einem Distanzschuss das 3:1 erzielte.

Viele dachten, dass die Partie nun gelaufen ist, doch Götzingen/Eberstadt gab sich nicht auf und kam kurz vor Schluss noch einmal zurück: Daniel Knapps missglückte Rettungstat landete zum 3:2 im eigenen Netz. „Wäre das Spiel noch länger gegangen, hätten wir es vielleicht noch in die Verlängerung geschafft“, sagte SpG-Trainer Andreas Beckmann nach dem Finale. Er sah jedoch auch ein, dass der Titel am Ende verdient an den TSV Mudau gegangen ist. „Sie haben das cleverer gemacht als wir“, fand Beckmann, der anfügte: „Ich bin auf jeden einzelnen Spieler stolz.“ Der Trainer lobte nicht nur seine Mannschaft, sondern auch die zahlreich mitgereisten Fans für die „tolle Unterstützung“.

Gemeinsam mit ihren Anhängern ließen sich beide Teams nach dem Finale zurecht feiern – erst noch in Rippberg, dann bis in die Morgenstunden in den heimischen Sportheimen. Zum Glück war am Donnerstag Feiertag...