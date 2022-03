Minders Einzelleistung entscheidet

Gmünd – FSV Hollenbach 0:1

Gmünd: Ellermann, Stölzel, Grupp, Aschauer, Gnaase, Glück, Iatan, Coppola (70. Molinari), Kianpour, Körner, Ibrahim.

Hollenbach: Hörner, Schülke, Hahn, Minder (90. Henning), Kleinschrodt, Scherer, Hofmann (38. Ruck), Dörner (72. Schmitt), Rohmer, Uhl, Krieger (85. Nzuzi).

Tor: 0:1 (75.) Lorenz Minder. – Schiedsrichter: Gregor Wiederrecht . – Zuschauer: 250.

Durch einen sehenswerten Treffer von Lorenz Minder hat der Verbandsligist FSV Hollenbach das Spitzenspiel beim 1. FC Normannia Gmünd mit 1:0 für sich entschieden. Damit sortiert sich so langsam die Spitzengruppe neu. Gmünd und der TSV Essingen haben nun bereits 13 Zähler Rückstand auf Hollenbach. Dafür hat sich der TSV Berg auf Rang vier geschoben. „Ich denke, der Sieg geht so in Ordnung“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt. „Wir sind froh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben. Aber die Saison bleibt spannend.“

Beide Mannschaften wussten um die Qualität des Gegners. Und so ging keiner zu viel Risiko ein. Hollenbach hatte einen Tick mehr vom Spiel, aber Gmünd stand insgesamt stabil. So spielte sich ein Großteil der Anfangsphase im Mittelfeld ab. Dabei mussten die Normannen aber deutlich häufiger zu Fouls greifen, um Aktionen zu unterbinden. So entwickelte sich eine gute Verbandsliga-Partie.

In der 18. Minute versuchte es Noah Krieger vom Strafraumeck, doch ein Gmünder rettete mit dem Kopf auf der Linie. Nach einer halben Stunde versuchte es dann Lorenz Minder aus 16 Metern und traf die Latte. Auch nach Standards waren die Gäste gefährlich. Doch die Führung blieb erstmal aus. Diese fiel dann beinahe für die Gmünder. Ein erster harmloser Versuch war kein Problem für Torwart Philipp Hörner. In der 36. Minute wäre er dann geschlagen gewesen. Doch der Schuss aus wenigen Metern flog weit über das Tor.

Nach der Pause war die Partie erstmal etwas zerfahren. Hollenbach brauchte ein paar Minuten, bis sie wieder mehr Struktur im Spiel hatten. Einen ersten Warnschuss gab Michael Kleinschrodt (62.) ab, doch Torwart Yannick Ellermann lenkte den Schuss über die Latte. Nun bestimmte der FSV die Partie wieder. Auch wenn Gmünd noch zwei, drei Abschlüsse hatte, ließ der FSV insgesamt wenig zu – obwohl Abwehrchef Manuel Hofmann schon Ende der ersten Halbzeit verletzt vom Feld musste.

Eine ganz starke Einzelleistung von Lorenz Minder brachte dann das entscheidende Tor. Im Zweikampf schirmte er den Ball ab, drehte sich in den Strafraum und traf schön ins lange Eck zum 1:0. Zwei Minuten später legte Noah Krieger für Samuel Schmitt auf, dessen Schuss etwas zu hoch geriet. Als Michael Kleinschrodt in der 85. Minute gefoult wurde, schien es die Vorentscheidung zu sein. Doch Matthias Hahn scheiterte mit seinem Elfmeter an Ellermann. Das gab nochmal die zweite Luft für die Gastgeber. Sie machten nun Druck, doch Hollenbach überstand auch die fünf Minuten Nachspielzeit. „Für mich hat die Mannschaft gewonnen, die mehr Biss hatte, den Sieg mehr wollte“, sagte der Gmünder Trainer Zlatko Blaskic.