Michael Liebs Rückkehr

Die Begegnung am Samstag wird für Michael Lieb, Spielertrainer der SpG Sennfeld/Roigheim, eine ganz besondere. Mit seiner Spielgemeinschaft, die er seit dieser Runde coacht, kehrt er zum Duell zurück an seine alte Wirkungsstätte ins Jagsttal. Drei Jahre lang trainierte er den VfR Gommersdorf II. Zuvor schnürte Lieb von 2006 bis 2011 schon einmal die Kickschuhe für den VfR. Sportlich geht es in diesem Spiel für beide Mannschaften um nichts mehr. Der Rückstand Sennfeld/Roigheims auf das Spitzentrio beträgt zehn Punkte und ist damit bei drei verbleibenden Spielen nicht mehr aufzuholen. Gommersdorf II hat sich einen Platz im Tabellenmittelfeld gesichert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der FC Donebach muss sein Gastspiel beim SV Osterburken gewinnen, um noch die letzte verbleibende Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Die Römerstädter sind noch voll dabei im Aufstiegskampf, haben auf den Tabellenzweiten Hainstadt nur zwei Punkte Rückstand. Das Team von Marcel Baumann wird deshalb alles daran setzen, gegen Donebach zu punkten.

Die SpG Götzingen/Eberstadt hat in der Liga keine Chancen mehr, oben anzugreifen. Das Spiel am Samstag gegen den TTSC Buchen muss das Team von Andreas Beckmann als Generalprobe auf das bevorstehende Kreispokal-Finale gegen den TSV Mudau sehen. Das jüngste Aufeinandertreffen zwischen dem TTSC und Götzingen/Eberstadt im November wurde damals kurz vor Spielende abgebrochen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Spvgg. Hainstadt gewann zwar am Sonntag fulminant mit 12:1 gegen Tabellenschlusslicht Schweinberg, der Rückstand auf den Erstplatzierten Mudau beträgt weiterhin fünf Punkte. Hainstadt absolviert am Feiertag jedoch auch noch ein Nachholspiel. Um den Anschluss nicht zu verlieren, ist es für die Spvgg. Pflicht, gegen die SpG Krautheim/Westernhausen zu punkten.

Nach der 1:12-Klatsche am vergangenen Sonntag gegen Hainstadt kommt es für den FC Schweinberg wieder knüppeldick. Der Tabellenletzte ist zu Gast beim Ligaprimus TSV Mudau, der zuletzt dem TSV Buchen sechs Tore einschenkte. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Odenwälder wäre eine faustdicke Überraschung, insbesondere weil Torjäger Stefan Haber derzeit top in Form ist. Am vergangenen Wochenende erzielte der Stürmer seine Treffer Nummer 38 bis 40 und zog dadurch in der Torjägerliste mit Nikola Vintonjak von der SpG Sennfeld/Roigheim gleich. Für den TSV Mudau ist das Spiel gegen Schweinberg die Generalprobe für das Kreispokal-Endspiel am Mittwoch gegen Götzingen/Eberstadt.

Die Eintracht Walldürn und der SV Schlierstadt sind im Kampf um den direkten Ligaverbleib auf wichtige Punkte angewiesen. Die Wallfahrtsstädter haben am Sonntag die SpG Waldhausen/Laudenberg zu Gast, die jüngst drei Punkte gegen den VfR Gommersdorf II holte. Der SV Schlierstadt ist beim FC Hettingen gefordert. Dieser trennte sich am Mittwoch im Duell der Kellerkinder mit dem FC Schweinberg 2:2. Eine minimale Chance auf den Klassenerhalt hat Hettingen noch. Dafür müsste der FC aber neun Punkte aus den noch drei verbleibenden Spielen holen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Spiel VfB Heidersbach gegen den VfB Altheim geht es um nichts mehr, außer die Platzierung. Das Hinspiel entschieden die Altheimer mit 3:0 für sich.