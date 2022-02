Mergentheim trifft auf Bühlertann

Für die verbliebenen Teams im Hohenloher Bezirkspokal geht es an diesem Samstag weiter. Dabei ist das Duell zwischen dem Bezirksliga-Dritten Tura Untermünkheim und dem Sechsten TSV Michelfeld sicher das vorweggenommene Finale.

Mit dem TSV Dünsbach steht nur noch ein weiterer Bezirksligist unter den letzten Acht. Und dieser bekommt es mit dem SSV Stimpfach (B3-Spitzenreiter) zu tun, der unter anderem den TSV Ilshofen II nach Verlängerung bezwang.

Was Spielstärke, große Namen und Ambitionen betrifft, hat auch die SGM Bad Mergentheim/ Löffelstelzen was zu bieten. Der A3-Zweite peilt den Bezirksliga-Aufstieg an. Dazu wurden vor der Saison Spieler wie Christoph Schenk (Oberliga in Lauda und Hollenbach) oder Felix Schmidt (Verbandsliga in Gommersdorf) geholt. Was der Truppe fehlt, ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Im Achtelfinale wurde das Bezirksliga-Spitzenteam SSV Gaisbach 3:1 bezwungen. Gegen Bühlertann (A2) geht die SGM als Favorit in die Begegnung.

In Partie vier stehen sich Tüngental und Vellberg gegenüber. Während die anderen drei Spiele auf 15 Uhr terminiert sind, beginnt dieses Duell erst um 17.30 Uhr. rst

