Meppen rückt einen Platz hoch und bleibt in der 3. Liga

Die ersten Entscheidungen im Zulassungsverfahren zur 3. Liga sind gefallen. Nach einer Sitzung des Zulassungsbeschwerdeausschusses und der anschließenden Beschlussfassung des DFB-Spielausschusses stehen 17 von 20 Klubs für die Saison 2021/2022 offiziell fest. Darunter ist der SV Meppen, der trotz nicht erfolgter sportlicher Qualifikation an die Stelle des KFC Uerdingen rückt. Der KFC hat die erforderliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im Rahmen des Verfahrens nicht nachweisen können und deshalb keine Zulassung für die kommende Spielzeit erhalten. Es ist die erste Nichtzulassung in der 3. Liga für einen sportlich qualifizierten Klub seit dem TSV 1860 München im Sommer 2017.

Geregelt ist dieses Vorgehen in der DFB-Spielordnung. Demnach wird ein Klub, der trotz sportlichen Klassenerhalts in der 3. Liga keine Zulassung bekommt, an das Ende der Abschlusstabelle gesetzt. Die Anzahl der aus sportlichen Gründen abgestiegenen Klubs vermindert sich entsprechend. Der SV Meppen hatte sportlich in der abgelaufenen Saison den 17. Rang belegt und rückt nun auf einen Nichtabstiegsplatz. Zurück in der 3. Liga sind der VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und die Würzburger Kickers, die aus der 2. Bundesliga abgestiegen sind. Erstmals dabei ist der FC Viktoria 1889 Berlin als Aufsteiger aus der Regionalliga Nordost.

Drei Positionen sind im Teilnehmerfeld der 3. Liga noch zu besetzen. Dabei geht es um drei Aufsteigerplätze. In der Regionalliga Südwest steht der SC Freiburg II zwar als Meister fest, die dortige Saison wird allerdings erst an diesem Wochenende abgeschlossen. In der Regionalliga West muss der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) als zuständiger Ligaträger seinen Aufsteiger dem DFB ebenfalls noch offiziell melden. Den ersten Rang hatte nach dem letzten Spieltag Borussia Dortmund II belegt.

Das letzte Ticket zur 3. Liga wird sportlich in den Aufstiegsspielen zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem TSV Havelse vergeben (wir berichteten ausführlich). Die Meldefrist für die Träger der Regionalligen läuft bis zum 1. Juli. Nach den erfolgten Meldungen wird der DFB-Spielausschuss die letzten Entscheidungen im Zulassungsverfahren treffen. Der Rahmenspielplan soll Anfang Juli veröffentlicht werden. Eröffnet wird die neue Saison der 3. Liga am Freitag, 23. Juli. pati

