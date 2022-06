Meisterschaft im Entscheidungsspiel gesichert

Die SGM Wachbach/Althausen-Neunkirchen ist Meister der Kreisklasse, nach einem klarem 4:0-Sieg im Entscheidungsspiel gegen die SGM Weikersheim. Nachdem man sich während der Saison zweimal torlos unentschieden trennte, und am Ende der Saison punktgleich die ersten beiden Plätze belegte, musste ein Entscheidungsspiel die Meisterfrage der Kreisklasse beantworten. Das wesentlich bessere Torverhältnis der SGM Wachbach/ Althausen-Neunkirchen spielte dabei keine Rolle, da gemäß der Jugendspielordnung bei Aufstiegsentscheidungen das Torverhältnis unberücksichtigt bleibt. Der Spielort Weikersheim wurde per Los ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Spiel vor zahlreichen Zuschauern gewann die SGM Wachbach/Althausen-Neunkirchen auch in dieser Höhe verdient mit 4:0 und sicherte sich so den Meistertitel der Kreisklasse. Die spielerisch klar überlegene SGM erzielte in regelmäßigen Abständen nach jeweils sehenswerten Kombinationen eine 4:0 Führung.

Aufopferungsvoll gekämpft

Weikersheim kämpfte aufopferungsvoll und versuchte mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Am Ende einer sehr fairen Partie, die von Schiedsrichter Thomas Metzler und seinen beiden Assistenten Marc Wüstner und Max Botsch geleitet wurde, blieb es beim hochverdienten Sieg der Spielgemeinschaft Wachbach/Althausen-Neunkirchen mit ihrem Trainerteam um Steffen Markert, Andreas Koch und Rainer Dörner.