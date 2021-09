Meister vermittelt Philosophie

Die Trainergemeinschaft Tauberbischofsheim führt am Mittwoch, 29. September, beim FV Lauda eine Fortbildung mit DFB-U17-Auswahltrainer Marc-Patrick Meister durch. Ab 18.30 Uhr wird Marc-Patrick Meister hierbei einen Einblick in die Trainingsarbeit beim DFB geben. Er wird mit der Landesligamannschaft des FV Lauda die Philosophie unterschiedlicher „Spielformen“ in einer Praxiseinheit präsentieren und sich anschließend den Fragen der Teilnehmer stellen.

Meister ist studierter Sportwissenschaftler und Diplombetriebswirt. In der Saison 2017/2018 war er Co-Trainer der Profi-Mannschaft des KSC und von April bis August 2017 sogar Chefcoach.