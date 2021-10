Meister mit dem Dreierpack

VfK Diedesheim II – FC Eichel 0:5

Eichel: Winzer, Stark, Steinbach, Lutz, Hemmerich (46. Grabinger), Deubert, Ulsamer, Scherer, Sämann, Meister, Wosnitza.

Tore: 0:1 (1.) Lena Meister, 0:2 (14.) Julia Hemmerich, 0:3 (26.) Lena Meister, 0:4 (42.) Lena Meister, 0:5 (73.) Maren Scherer. – Schiedsrichter: Clemens Hummel (Mosbach).

Das Eichler Frauenteam machte sich in der Landesliga auf den Weg nach Diedesheim mit dem klaren Ziel, die drei Punkte mit nach Wertheim zu nehmen. Bedingt durch kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle musste das Team entgegen der ursprünglich geplanten Aufstellung etwas umgestellt werden.

Die Vorgabe, die Diedesheimer Abwehr früh anzulaufen und Abspielfehler zu provozieren, ist den Fußballerinnen des FC Eichel vor allem in der ersten Hälfte sehr gut gelungen. Die Folgeaktionen nach Ballgewinn wurden nicht immer konsequent zu Ende gespielt und waren zum Teil etwas überhastet.

Allerdings haben die Gäste aus Eichel die Heimelf bereits in der ersten Minute mit dem Führungstor geschockt. Lena Meister setzte sich in ihrer unnachahmlichen Art auf der rechten Seite durch und erzielte das 1:0. Die Eichlerinnen überzeugten mit einem guten Zweikampfverhalten und die Abwehr stand sehr kompakt. So kam Diedesheim eigentlich zu keiner gefährlichen Torgelegenheit.

In der 14. Minute erhöhte Julia Hemmerich auf 2:0. Sie setzte die gegnerische Torhüterin unter Druck und nutze den Abspielfehler gnadenlos aus, indem sie den Ball aus 12 Metern ins linke obere Eck einnetzte. In der 26. und 42. Minute baute Lena Meister mit zwei weiteren Treffer die Führung auf 4:0 aus.

Die zweite Hälfte war insgesamt chancenärmer. Die Eichler Abwehrspielerinnen ließen weiterhin keine nennenswerten Chancen zu. In der 73. Minute setzte sich Maren Scherer sehenswert im Mittelfeld durch und erhöhte mit einem flachen präzisen Distanzschuss auf 5:0.

Insgesamt war der Sieg hochverdient und hätte durchaus noch höher ausfallen können. wp