Mehr Spitzenspiel geht nicht

Im Blickpunkt des siebten Spieltages steht das Spitzenspiel in Billingsbach, wo der Tabellenzweite seine weiße Weste auch gegen Tabellenführer Dörzbach/Klepsau behalten will. Aus dieser Konstellation könnte der wie seine beiden Konkurrenten noch ungeschlagene Tabellendritte Hohebach/R. profitieren, falls er im Heimspiel gegen den Morsbach nichts anbrennen lässt. Vor einer hohen Hürde steht der Tabellenvierte Althausen/N. in Schrozberg. Die Gastgeber unterlagen zuletzt bei Markelsheim/E. II, das nun in Jagsthausen auf dem Prüfstand steht. Nach seinem Pflichtsieg gegen Schlusslicht Künzelsau II erwartet auch Edelfingen in Ernsbach eine schwere Auswärtsaufgabe. Löffelstelzen/Bad Mergenth. II hofft gegen Tabellennachbarn Kupferzell II auf den zweiten Saison-Dreier. H.W.

