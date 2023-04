Maximale Wertschätzung für das Ehrenamt

Insgesamt acht engagierte Persönlichkeiten zeichnen der Deutsche Fußball-Bund und der Badische Fußballverband auch in diesem Jahr wieder mit dem DFB-Ehrenamtspreis aus. Sie werden am kommenden Samstag und Sonntag gemeinsam mit den Preisträgern aus Württemberg und Südbaden beim „Dankeschön-Wochenende“ in die Sportschule Schöneck geehrt.

Außerdem dürfen sich zehn „Nachwuchsehrenamtler“ über die Ehrung als „Fußballhelden“ freuen (siehe gesonderter Bericht).

Weitere Preisträger Neben den drei Preisträgern aus der Region Odenwald gibt es im Bereich des Badischen Fußball-Verbandes folgende weitere fünf Preisträger (im Fußballkreis Mannheim gibt es in diesem Jahr keine Auszeichnung): Stefan Becker (TSV Helmstadt/Fußballkreis Sinsheim). Udo Knauf (BSC Mückenloch/Fußballkreis Heidelberg). Gerald Neuberth (SV 1962 Bruchsal/Fußballkreis Bruchsal). Dieter Moser (FV Fortuna Kirchfeld/Fußballkreis Karlsruhe). Bastian Vogel (FC Viktoria Enzberg/Fußballkreis Pforzheim).

Sven Wolf, BFV-Vizepräsident für Gesellschaftliche Verantwortung: „Ich bin sehr froh über die beiden Wettbewerbe, durch die wir gemeinsam mit den Vereinen „Danke“ an verdiente Ehrenamtliche sagen können. Alle Preisträger sind außergewöhnlich und stehen stellvertretend für das gesamte, überwältigende ehrenamtliche Engagement in Fußballbaden. Alle haben maximale Wertschätzung verdient.“

Die Ehrenamtspreisträger aus ganz Baden-Württemberg sind jedes Jahr zum „Dankeschön-Wochenende“ eingeladen, 2023 ist der Badischen Fußballverband Ausrichter. Auf dem Programm steht ein Besuch der Arena in Sinsheim mit dem Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln und ein entspanntes Beisammensein mit kulinarischer Verköstigung in der Sportschule Schöneck.

Horst Reinhart (FC Külsheim): „Seit meiner Jugend bin ich für den FC Külsheim aktiv“, sagt Horst Reinhart, der Platzwart des Vertrauens beim FC Külsheim im Fußballkreis Tauberbischofsheim. Vorstandsmitglied Sven Bohn über den Preisträger aus dem Kreis Tauberbischofsheim: „In seinem zarten Alter von über 80 Jahren stellt sein Engagement in unseren Augen einen unschätzbaren Einsatz an ehrenamtlicher Tätigkeit dar, das sicher seinesgleichen sucht.“

Auch bei den verschiedenen Sanierungsmaßnahmen wie Sportheim, Kabinen, Gerätehalle oder der Flutlichtanlagen habe Reinhart immer „den Hut auf“ und kümmere sich um die komplette Planung, die Organisierung, die Durchführung und die Überwachung der Maßnahmen. Bohn: „Er steht immer 24/7 zur Verfügung und für jedermann ansprechbar und verfügbar. Auf diesem Weg möchten wir ihm über den FC Külsheim hinaus die Chance der Würdigung seines „Lebenswerkes“ im Heimatverein zukommen lassen.“ Überraschung geglückt: „Über die Auszeichnung zum Kreis-Ehrenamtssieger freue ich mich sehr!“, sagt der Geehrte.

Marcel Zimmermann (SV Leibenstadt): Marcel Zimmermann vom SV Leibenstadt (Fußballkreis Buchen) wurde nicht etwa von seinen Vereinskollegen, sondern vom befreundeten Nachbarverein VfB Sennfeld vorgeschlagen. Eine ellenlange Auflistung des Engagements von Marcel beendete der „Vorschläger“ Michael Bauer mit den Worten: „Bestimmt habe ich noch einige Aktionen vergessen. Trotzdem bin ich mir sicher, dass auch Sie der Meinung sind, dass nicht nur der Verein sondern vor allem auch der Spieler, Vorstand und Ehrenamtliche Marcel diesen Preis mehr als Verdient hätte.“ Besonders während der Covid-Pandemie stach Marcel Zimmermanns Engagement heraus. Ob im Ort durch Hilfs-, Informations- und Impfangebote oder im Verein bei der Sanierung der Vereinsanlagen, Anschaffung von neuen Trainingsmaterialien und der Sponsorengewinnung. „Ich freue mich sehr über diese Anerkennung und Auszeichnung. Der Motor für meine Arbeit sind die zufriedenen Mitglieder und Mitgliederinnen und der Erfolg des Vereins. Die Nominierung freut mich und signalisiert, dass sich die bisherigen Anstrengungen gelohnt haben. Ich kann nur jedem empfehlen, Verantwortung und Ehrenamt zu übernehmen. Es gibt keine schönere Arbeit und der Lohn daraus ist mit nichts Materiellem zu vergleichen. Wir alle zusammen prägen das Ehrenamt und den Amateurfußball in unserem Land“, bekräftigt Marcel Zimmermann.

Vitomir Lacic (VfK Diedesheim): Vitomir Lacic ist „täglich im Dauereinsatz für den VfK Diedesheim im Fußballkreis Mosbach. Er ist seitdem ich denken kann Trainer, Koordinator, Betreuer und vor allem Vorbild für alle Jugendlichen. Er ist sich für nichts zu schade und setzt sich rund um die Uhr für den Verein ein. Für mich Gründe genug, um Vito nach Jahren der Aufopferung auszuzeichnen“, lobt Abteilungsleiter Axel Huber. „Vito“ koordiniert die gesamte Fußballjugend, welche mittlerweile insgesamt 13 Mannschaften umfasst, engagiert sich im Nachwuchsbereich der Mädchen, springt als Trainer ein und betreut seit Jahren auch die FSJ-Stellen des Vereins. „Die Auszeichnung erfüllt mich natürlich mit Stolz“, sagtLacic.