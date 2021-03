Fast unbemerkt hat ein Stürmer am Wochenende einen Bundesliga-Rekord eingestellt. Max Kruse hat für seinen Verein Union Berlin sein zehntes Tor in der laufenden Spielzeit geschossen. Damit ist er erst der fünfte Stürmer in der Geschichte der Bundesliga, dem es gelang, bei vier verschiedenen Vereinen mindestens zehn Tore in einer Saison zu erzielen.

Hier ist das Rekord-Quintett: Manfred Burgsmüller (Rot-Weiß Essen, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg, SV Werder Bremen), Klaus Fischer (TSV 1860 München), FC Schalke o4, 1. FC Köln, VfL Bochum), Stefan Kuntz (VfL Bochum, Bayer 05 Uerdingen), 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld), Bruno Labbadia (Hamburger SV, FC Bayern München, 1. FC Köln, Arminia Bielefeld) und jetzt auch Max Kruse (SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, SV Werder Bremen, Union Berlin). ptt

Bundesliga

35 Tore: Lewandowski (München). 21 Tore: Haaland (Dortmund), Silva Frankfurt). 17 Tore: Weghorst (Wolfsburg). 14 Tore: Kramaric (Hoffenheim).

2. Liga

20 Tore: Terodde (Hamburg). 15 Tore: Dursun (Darmstadt). 13 Tore: Kühlwetter (Heidenheim). 12 Tore: Srbeny (Paderborn), Zoller, Zulj (beide Bochum).

3. Liga

16 Tore: Mölders (1860 München). 14 Tore: Janjic (Verl). 13 Tore: Boyd (Halle), Yildirim (Verl). 12 Tore: Sliskovic (Türkgücü München).