Marvin Hauk trifft doppelt

TSV Höpfingen II – SpG Erftal 1:3

Höpfingen II: Ekinci, Kuhn, Hartmann (51. Biringer), Hartwig (78. M. Farrenkopf), Böhme (73. D. Götz), Böhrer, Münch, J. Farrenkopf, Hollerbach, Brix, S. Götz (60. Beckert).

Marvin Hauk (am Ball) erzielte im Derby zwischen Höpfingen II und der SpG Erftal zwei Treffer. © Martin Herrmann

Erftal: Haas, Galm, Keilbach, Schnepf, Böhrer, Frank (84. Löffler), Fitz (71. Rahmani), Steigerwald (46. Hauk), Laub, Heilig, Berg (87. Reinhard).

Tore: 0:1 (35.) Simon Böhrer, 1:1 (56.) Patrick Biringer, 1:2 (78.), 1:3 (90. +3 Elfmeter) beide Marvin Hauk. – Schiedsrichter: Felix Beuchert (Walldürn).

Die beiden Mannschaften starteten abwartend und neutralisierten sich weitgehend. In der 10. Minute setzten die Gäste dann erste Offensivaktionen und waren nach einigen Standardsituationen dem ersten Treffer recht nahe. In der 34. Minute war es dann soweit: Die Gäste gingen durch einen satten Schuss mit 1:0 in Führung.

Der TSV kam besser aus der Pause und glich in der 56. Minute durch Biringer aus. Danach hatte Höpfingen mehr vom Spiel, doch die Gäste aus dem Erftal machten die Tore: Aus einer unübersichtlichen Situation entstand das 1:2. Der TSV versuchte danach alles, brachte die SpG-Abwehr aber nicht mehr in Bedrängnis. Quasi mit dem Schlusspfiff erzielten die Spielgemeinschaft den 1:3-Endstand durch einen Foulelfmeter.