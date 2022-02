Marco Schmieg geht bald für SV auf Torejagd

Vor einigen Tagen konnte Harthausens Abteilungsleiter Steffen Landwehr die Vertragsverlängerung des Trainer-Duos Harry Ott und Joachim Ruck vermelden (die FN berichteten). Mit der Verpflichtung von Marco Schmieg zur Saison 2022/23 folgt nun die nächste positive Nachricht für den A3-Ligisten.

Marco Schmieg wechselte 2018 vom TSV Dörzbach/Klepsau nach Wachbach und fühlte sich beim Bezirksligisten sofort super integriert. Der Wechsel nach Harthausen erfolgt aus rein persönlichen Gründen. Der 30-jährige Angreifer wurde erstmals Vater, wodurch für ihn neue Prioritäten entstanden. „Der hohe Aufwand um Topleistungen in der Bezirksliga zu bringen und die weiten Entfernungen haben seine Entscheidung maßgeblich beeinflusst“, sagt Steffen Landwehr. „Es war für Marco keine leichte Entscheidung gewesen, da er sich in Wachbach sehr wohl fühlt.“

Verstärkung auf zwei Ebenen

Marco Schmieg will sich bald über Tore für den SV Harthausen freuen. © Stolz

Schmieg wohnt bereits seit zwei Jahren in Harthausen. Landwehr weiter: „Marco kennt eben auch den SVH schon seit vielen Jahren und weiß somit sehr gut, was bei uns läuft oder auch nicht läuft Marco möchte natürlich auch weiterhin Spaß am Kicken haben. Da ist es für ihn sehr wichtig, dass es in der Truppe stimmt, die Kameradschaft passt und trotzdem hochmotiviert, an ehrgeizigen Zielen auf dem Platz, gearbeitet wird. Mit 30 ist Marco ja schließlich alles andere als ein Auslaufmodell. Der Wechsel von Marco ist für uns natürlich ein riesen Ding. Da können wir uns beim SVH sowohl menschlich als auch sportlich auf eine tolle Verstärkung freuen. Und Marco möchte beim SV H noch mal richtig Gas geben.“

Für Wachbachs Coach Arben Kaludra ist der Weggang seines Stürmers schmerzlich: „Wenn er fit ist, ist er einer der Topstürmer der Liga. Ich hoffe, er zeigt das in der Rückrunde auch. Er wird sportlich, aber vor allem menschlich, eine große Lücke hinterlassen, denn er ist ein richtiges Original.“