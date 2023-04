Marcel Throm ist zurück an alter Wirkungsstätte

Er feierte mit der TSG Hoffenheim zwei Aufstiege und absolvierte 205 Pflichtspiele: Marcel Throm hat an den ersten Kapiteln der Hoffenheimer Erfolgsgeschichte mitgeschrieben. Vor zweieinhalb Jahren ist der Odenwälder in anderer Funktion zur TSG zurückgekehrt. Er trainiert nebenberuflich einmal pro Woche die U9 der Kinderperspektivteams (KPT). Darüber berichtete kürzlich „Spielfeld“, das Klubmagazin der TSG 199 Hoffenheim.

TSG in der Regionalliga Erinnern Sie sich noch? Das sind die Spieler mit den meisten Einsätzen für die erste Mannschaft der TSG Hoffenheim in der Regionalliga: 163 Spiele: Marcel Throm. – 151 Spiele: Denis Bindnagel. – 115 Spiele: Kevin Knödler. – 97 Spiele: Timo Böttjer. – 93 Spiele: Thorsten Thee. – 90 Spiele: Stephan Sieger. – 88 Spiele: Thomas Ollhoff und Matthias Born. – 87 Spiele: Matthias Örüm. – 77 Spiele: Dragan Paljic. tsg

Eigentlich, so Throm, hätte man zur Bebilderung dieser Geschichte auch ein Foto aus seiner aktiven Zeit nehmen können, so sehr habe er sich nicht verändert – womit er nicht unrecht hat: Die Frisur ist dieselbe wie im Sommer 2000, als der damals 21-Jährige zur TSG wechselte. Auch seine sportliche Figur hat sich der Linksverteidiger in den darauffolgenden 23 Jahren bewahrt.

Anfänge beim SV Robern

Gemeinsam mit seinem einen Monat jüngeren Cousin Heiko Throm, der als Stürmer ebenfalls für die TSG spielte (2000 bis 2005), startete Marcel Throm seine Laufbahn in seinem Heimatdorf beim SV Robern. Ein paar Jahre später wechselte er zum FV Mosbach und 1996 landete 1996 beim Nachwuchs des SV Waldhof Mannheim.

1997 führte Trainer Uwe Rapolder bei den Blau-Schwarzen die Viererkette ein. Für Linksfuß Marcel Throm kristallisierte sich dabei schnell die Position des Linksverteidigers heraus. „Ich habe mich aber zu einem Wechsel zur SG Kirchheim entschieden“, sagt Throm, der ab 1998 für die Heidelberger in der Oberliga Baden-Württemberg die Kickstiefel schnürte. Während die TSG unter Trainer Alfred Schön ebenfalls den Aufstieg in die Oberliga ansteuerte, scoutete sein designierter Nachfolger Hansi Flick den Kirchheimer Linksverteidiger. Im Sommer 2000 wechselten beide Thorms. also Marcel und Heiko. zur TSG Hoffenheim.

Beim Oberliga-Debüt der TSG beim VfL Kirchheim/Teck standen beide sogar schon in der Startelf. Heiko flog allerdings nach einer Tätlichkeit in der 38. Minute vom Platz, während Marcel durchspielte und trotz Unterzahl einen 3:0-Sieg einzufahren half. Am Ende der Saison stand die Meisterschaft. Marcel Throm kam dabei 32 Mal zum Einsatz, stand jedes Mal in der Startelf, und erzielte drei Tore. „Wir hatten einen Tiefpunkt, das war ein 0:5 in Sandhausen, aber ansonsten haben wir im Rundenverlauf eine unglaubliche Dynamik entwickelt und waren nicht mehr aufzuhalten.“

Bindnagel und Knödler

Es gibt ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie ein jubelnder Marcel Throm unmittelbar nach dem Schlusspfiff des letzten Saisonspiels TSG-Keeper Kevin Knödler, der auch einmal für den FV Lauda aktiv war, auf der Tartanbahn unter sich begräbt. Die beiden arbeiten noch heute zusammen, wenn auch nicht mehr auf dem Rasen: Seit 2000 ist Throm bei SAP angestellt und ebenso wie Knödler für das Erstellen von E-Learning-Tutorials verantwortlich.

Ein weiterer ehemalige Weggefährte Throms ist Denis Bindnagel. Der heutige Akademie-Mitarbeiter (Administration und U16-Co-Trainer) stieß zur ersten Regionalliga-Saison 2001/02 zur TSG. Das Duo Throm/Bindnagel hatte bereits in Kirchheim zusammengespielt. 116 Mal, so häufig wie mit keinem anderen Hoffenheimer, stand Throm mit Bindnagel bei der STG gemeinsam auf dem Platz (gefolgt von Knödler, 92 Mal, und Matthias Born, 77 Mal). So auch am 5. Mai 2007, als die von Ralf Rangnick trainierte TSG mit einem 4:0 im Dietmar-Hopp-Stadion gegen die Sportfreunde Siegen den Sprung in die 2. Liga klarmachte. „Natürlich sind die beiden Aufstiege die Highlights meiner Karriere“, bestätigt Throm.

„Ich hatte eine sehr schöne Zeit in Hoffenheim“, sagt Throm, und bezieht das erste Halbjahr 2007/08 mit ein, auch wenn er in der 2. Liga keine Einsatzzeit mehr erhielt. „Als Stammspieler in der Regionalliga, dachte ich, dass ich auch in der Zweiten Liga eine Chance bekomme. Das war allerdings nicht so.“ In der Winterpause entschloss sich der Verteidiger schließlich zu einem Wechsel, nachdem die aus der 2. Liga abgestiegenen Sportfreunde aus Siegen angeklopft hatten. Der Abschied fiel Throm schwer, „aber so sind nunmal die Mechanismen des Fußballs.“

Nach einer halben Saison in Siegen (3. Liga) kehrte Marcel Throm in die Region zurück, spielte zwei Jahre für den SV Sandhausen und anschließend vier weitere für die SpVgg Neckarelz. wo er wieder an der Seite von Denis Bindnagel große erfolge feierte. . Aufgrund gesundheitlicher Probleme musste Throm seine Karriere im Juni 2014 beenden. Ein Jahr später half er noch einmal für zwei Spiele beim abstiegsbedrohten Kreisligisten SV Robern aus.

Der heimatverbundene Familienvater lebt heute mit seiner Familie in Fahrenbach. Losgelassen hat ihn der Fußball nicht, hin und wieder ist Throm auch mit 43 Jahren noch in der Kreisliga Mosbach aktiv: Als Spieler und als Teil des Trainerteams des VfR Fahrenbach. Neben seinem Hauptberuf bei der SAP arbeitete er als Scout, und so kam auch der erneute Kontakt zur TSG zustande. „Damals, im Frühjahr 2020, war jedoch im Scouting keine Stelle frei, allerdings ergab sich über den damaligen Koordinator Arne Stratmann die Möglichkeit, das Kinderperspektivteam zu trainieren. Für mich war es eine schöne Sache, mich bei meinem alten Klub wieder einbringen zu können, also habe ich zugesagt.“

Dann kam die Corona-Pause, die lange Zeit nur Online-Trainings zuließ. Einem Gebiet, auf dem Throm von Berufs wegen zu Hause ist. Seit der Rückkehr zur Normalität steht der Mann mit den meisten Regionalliga-Einsätzen für die erste Mannschaft der TSG Hoffenheim (163) einmal die Woche im Grundlagenzentrum Zuzenhausen auf dem Kunstrasen, um mit Melanie Fink und dem ehemaligen Akademie-Spieler Yannick Wöppel die U9 anzuleiten.

„Ich habe keinen ausdefinierten Karriereplan als Trainer, vielleicht gehe ich auch eines Tages ins Scouting zurück. Im Moment habe ich Spaß, den jüngsten TSG-Talenten den einen oder anderen Tipp aus meiner aktiven Zeit weiterzugeben.“ ksf