Manuel Hofmann wird Co-Trainer

Die neue Spielzeit wirft beim Fußball-Verbandsligisten VfR Gommersdorf schon seine Schatten voraus. Nachdem Trainer Peter Hogen und Co-Trainer Fabian Geissler in der Saison 2023/24 weiter ihre Tätigkeit beim Jagsttalverein ausüben werden (wir berichteten), haben die VfR-Teammanager Jörg Olkus und Daniel Gärtner nun einen weiteren spielenden Co-Trainer verpflichten können. Manuel Hofmann wechselt vom FSV Hollenbach für die neue Spielzeit zum VfR.

„Wir komplettieren mit ihm das Trainerteam für die kommende Spielzeit“, sagt Jörg Olkus.

Manuel Hofmann tauscht nach der Saison das Hollenbacher Trikot gegen das des VfR Gommersdorf. © Schmerbeck

Manuel Hofmann (33) verfügt über reichliche Erfahrung. In der Oberliga bis jetzt in 156 Spielen und in 99 Verbandsligaspielen beim FSV Hollenbach stand er in der Abwehr stets seinen Mann und erzielte dabei auch noch so manchen Treffer. Bei der SpVgg Neckarelz absolvierte er in zwei Jahren unter dem damaligen Trainer Peter Hogen 45 Regionalligaspiele. Und jetzt treffen sich die Wege beider wieder im Jagsttal.

Zudem fungierte Manuel Hofmann in drei Spielzeiten (2019-2022) als spielender Co-Trainer beim FSV Hollenbach. Kein unbekanntes Terrain also für ihn dann in Gommersdorf. Jörg Olkus, nachdem er dies der Mannschaft in dieser Woche vor dem Training mitgeteilt hatte, führt weiter aus: „Wir freuen uns, diese für den VfR positive Nachricht zu diesem frühen Planungsstand mitteilen zu können“.