Mainstal/Nassig entscheidet Spiel früh

Einen unerwartet klaren Favoritensieg erlebten die Zuschauer in dem den Kreispokal-Finaltag der Jugend im Endspiel der A-Junioren zwischen den Landesligisten JSG Wildbach Maintal/Nassig und der JSG Mainschleife. Eine Vorentscheidung fiel praktisch bereits in der ersten Viertelstunde, denn die Kicker der JSG Mainschleife gerieten nach Toren von Kevin Trippel (6.), Finn Segner (7.) und Andreas Aust (10.) nahezu aussichtslos mit 0:3 in Rückstand. Am Ende hieß es 6:0 für Maintal/Nassig. Die weiteren drei Tore schossen: Finn Segner (18.), Marcel Vollhardt und Janik Sämann (87.und 90.). Bild: Hecker

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1