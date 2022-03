Machen Gäste alles klar?

Für die Aufstiegsrunde endgültig planen will der TSV Höpfingen nach der Landesliga-Partie an diesem Mittwoch um 17.30 Uhr beim SV Wagenschwend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weichen stellen

Mit einem Auswärtssieg wären die Weichen gestellt, um den schärfsten Mitkonkurrenten FV Reichenbuch, der ebenfalls 20 Punkte auf dem Konto hat, entscheidend abzuhängen. Denn am Wochenende gibt es in der Heimpartie gegen den FSV Waldbrunn eine weitere Gelegenheit, drei Punkte einzufahren. Die Reichenbucher erwartet dagegen noch eine einzige, sehr schwere Aufgabe beim FV Lauda.

Nur 14 Tore erzielt

Ginge es nur nach den kassierten Treffern, stünde der SV Wagenschwend mit nur 22 „Buden“ weit vor dem TSV auf Platz sechs. Aber die Angreifer des SV haben es in der Runde nicht leicht; weniger als 14 Tore schoss nur der FV Elztal.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Fast vier Jahre ist der letzte Kräftevergleich her. Damals unterlag der Gastgeber bei einem Freundschaftsspiel in Höfingen mit 0:1. Der einzige Treffer fiel in den Anfangsminuten. Von Anfang an werden die Gastgeber diesmal voller Konzentration die Partie angehen. Wie man aus einer starken Defensive ein Spiel offenhalten kann, hat der SV zuletzt im Pokalspiel gegen Waldhof Mannheim eindrucksvoll bewiesen. Der seit fünf Spieltagen ungeschlagene TSV Höpfingen ist also gewarnt. ferö