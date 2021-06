Lützler wird Cheftrainer

Der Trainerstuhl bei den Fußballerinnen des FC Würzburger Kickers wird prominent besetzt bleiben. Am Abend nach dem letzten Saisonspiel verkündete der Verein, mit Ex-Profi Markus Lützler als Cheftrainer in die Zukunft zu gehen.

Seit März war der 47-Jährige bereits Teil des Interims-Trainertrios, das mit der Mission „Anlaufnehmen“ betraut wurde. Die Marschroute hinter dem leicht kryptisch ausgegebenen Ziel war zweierlei zu sehen. Die zu dem Zeitpunkt bereits geringe Chance, noch den Nichtabstieg in der 2. Frauen-Bundesliga zu bewerkstelligen, sollte möglichst ergriffen werden, außerdem sollte die junge Mannschaft inmitten der komplizierten „Corona-Saison“, mit einer fünfmonatigen Unterbrechung zwischen Oktober und März, bereits für die kommende Spielzeit in Schwung gebracht werden. Den Abstieg konnte das Trainertrio nicht mehr abwenden. Als Tabellenvorletzter geht es zurück in die Regionalliga.

Bleibt als Cheftrainer bei den Kickers-Frauen: Markus Lützler. © Krapf

„Wichtig wird es sein, die Mannschaft zu stabilisieren“, betont Lützler. In der jungen Kickers-Mannschaft stecke viel Potenzial. Trotz des Abstiegs wird der Kader kaum Abgänge verzeichnen müssen. Ein paar Neuzugänge stoßen, wenn es in drei Wochen mit der Vorbereitung auf die neue Saison angeht, noch dazu.

„Ich habe schon bei den Spielen und dann bei den ersten Trainingseinheiten gemerkt, dass das Team für den Erfolg brennt. Die Einstellung, die spielerische Klasse und der Teamgeist haben mich sofort überzeugt“, erklärt Lützler, der vor seinem Engagement bei den Kickers-Frauen noch keinerlei Erfahrungen im Frauenfußball sammelte. Er sei positiv überrascht, erklärt er. Der einstige Zweitligastürmer, der für zwei Jahre am Heuchelhof unterschrieben hat, freut sich darauf, mit den jungen Talenten zu arbeiten: „Das Umfeld für diese Nachwuchsarbeit hier bei den Kickers ist außergewöhnlich, hier werden sehr gute Möglichkeiten geschaffen“.

Ab der Saison 2018/19 hatte der SC Heuchelhof die Frauen-Fußballabteilung des ETSV Würzburg übernommen . Zuvor stellten die Heuchelhofer bereits Mädchenfußballmannschaften. Die erste Mannschaft feierte nach dem Wechsel an den Heuchelhof zunächst mit zwei Aufstiegen in Folge den Durchmarsch von der Bayernliga in die 2. Bundesliga. 2020 fusionierte der Klub mit dem FC Würzburger Kickers. I

Langfristig wolle man trotz des Abstiegs aber sogar Bundesliga am Heuchelhof anstreben. Aber erst einmal ist „Stabilisierung“ angesagt. Und dabei soll der Profi nun mit anpacken. stkr

