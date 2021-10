Lokalderby in Löffelstelzen

Für die faustdicke Überraschung in der Kreisliga B1 sorgte am vergangenen Sonntag der SV Edelfingen, der den Siegeszug des Titelfavoriten FC Billingsbach mit 4:2 stoppte. Nun wollen die Grün-Weißen im Derby bei der SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II nachlegen, die zuletzt im Lokalkampf in Neunkirchen knapp mit 0:1 das Nachsehen hatte. Dem TSV Althausen/Neunkirchen winkt in Kupferzell ein weiterer Dreier. Trotz zuletzt zwei Siegen in Folge ist die SGM Creglingen II/Bieberehren in Schrozberg nur Außenseiter. Letzteres gilt auch für die SGM Markelsheim/Elpersheim II, die nach ihrem 8:0 Kantersieg gegen den TSV Kupferzell II in Dörzbach antritt. Die SGM Hohebach/Rengershausen, die zuletzt Schlusslicht Künzelsau II mit 9:0 abkanzelte, sollte sich in Sindringen genauso behaupten können wie Spitzenreiter FC Billingsbach bereits morgen zuhause gegen die SGM Mulfingen II/Hollenbach II. hw

