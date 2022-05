Letzte Entscheidungen stehen noch aus

Auch bei den Nachwuchskickern im Fußballkreis Tauberbischofsheim geht die aktuelle Saison in ihre finale Phase und die beiden letzten Spieltage stehen unmittelbar bevor, so dass Ende Mai die Entscheidungen über Meisterschaft, Auf-und Abstieg gefallen sein sollten. Aktuell ergibt sich in den einzelnen Altersklassen folgende Situation:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

A-Junioren

Mit sechs Punkten Vorsprung hat in der Landesliga Odenwald (Staffel 2) die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Wildbach Maintal/Nassig (32 Punkte) als Tabellenführer einen komfortablen Vorsprung vor der JSG Külsheim/Hundheim-Stb./Reicholzheim (26 Punkte), dem einzigen noch verbliebenen ernsthaften Verfolger. Bei noch zwei ausstehenden Begegnungen dürfte dem Rangersten der Titel nicht mehr zu nehmen sein.

B-Junioren

In dieser Altersklasse vertreten die JSG Uissigheim/Hundheim-Stb./Külsheim und die JSG Nassig/Wildbach Maintal den Fußballkreis Tauberbischofsheim in der Landesliga Odenwald recht passabel. Beide Teams gehen auf einem gesicherten Mittelfeldrang in die letzten Spiele. Spannung pur dagegen in der B-Junioren Kreisliga (ODW 2), denn nur ein Pünktchen trennt den derzeit Tabellenzweiten JSG Königshofen/Edelfingen/Unterbalbach vom Spitzenreiter, der JSG Mainschleife. Diese beiden Kontrahenten sind der übrigen Konkurrenz weit enteilt. Hier fällt bereits am kommenden Samstag die endgültige Entscheidung über die Meisterschaft, denn beide Teams tragen an diesem Spieltag ihr letztes Spiel aus.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

C-Junioren

Wenig erfreulich verlief bisher die Saison in der C-Junioren Landesliga Odenwald für die Nachwuchskicker aus dem Fußballkreis Tauberbischofsheim, denn mit den C-Junioren vom TSV Assamstadt, der JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen und der JSG Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim zieren gleich drei Teams das Tabellenende und müssen in den noch ausstehenden Spielen gegen den drohenden Abstieg kämpfen. Dem gegenüber strebt die JSG Nassig/Wildbach Maintal unangefochten die Vizemeisterschaft an, kann jedoch den weit enteilten Klassenprimus aus Altheim nicht mehr gefährden. Auch die JSG Reicholzheim/Hundheim-Stb./Uissigheim dürfte zu Saisonende als Tabellendritter ein positives Fazit ziehen.

Zwei Spieltage vor Saisonschluss ist die Meisterschaft in der C-Junioren Kreisliga Tauberbischofsheim noch völlig offen, den die Nachwuchskickern des TSV Tauberbischofsheim und der Dorfkickers Mainschleife stehen mit weitem Abstand zu den Verfolgern punktgleich an der Tabellenspitze. Nachdem bei den Junioren die Tordifferenz nicht entscheidend ist, wird der Titel voraussichtlich in einem Entscheidungsspiel ermittelt.

D-Junioren

Die acht besten D-Juniorenteams aus dem Kreis haben sich im vergangenen Herbst für die Kreisliga qualifiziert und spielen seit Ende März in einer Einfachrunde um die Kreismeisterschaft. Zwei Runden vor Saisonschluss grüßen die Kicker der JSG Wildbach Maintal/Nassig und des SV Königshofen punktgleich von der Tabellenspitze. Mit nur einem Zähler weniger lauert unmittelbar dahinter auf dem dritten Rang der Nachwuchs aus Eichel. Und ausgerechnet am letzten Spieltag kommt es zum vielleicht entscheidenden Derby zwischen dem FC Eichel und der JSG Wildbach Maintal/Nassig.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Kreispokal

Der 26. Mai ist der Finaltag im Kreispokal der Junioren. Nach zweijähriger Unterbrechung können nun wieder alle drei Endspiele am selben Tag in Gissigheim ausgetragen werden. Insbesondere deshalb freut sich auch Pokalspielleiter Bernd Schmid auf spannende und interessante Pokalendspiele der A-, B- und C-Junioren. Bereits um 11 Uhr ertönt der Anpfiff des Endspiels der C-Junioren zwischen der JSG Unterbalbach/Edelfingen/Königshofen und Dorfkickers Mainschleife. Zwei Stunden später lautet dann das Finale der B-Junioren JSG Königshofen/Edelfingen/Unterbalbach – JSG Mainschleife. Um den Kreispokal der A-Junioren spielen anschließend (Spielbeginn 15 Uhr) die JSG Wildbach Maintal/Nassig gegen die JSG Mainschleife.