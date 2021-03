Die ehemalige Fußball-Europameisterin Lena Lotzen hat nach dem dritten Kreuzbandriss ihre Karriere beendet. „Ich bin traurig. Aber in mir ist in den vergangenen Monaten die Entscheidung gereift, dass ich an meine Gesundheit denken muss“, sagte die 27-Jährige, die sich vor ihrem Wechsel im vergangenen Sommer zum Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln die Verletzung zugezogen hatte. Lotzen wurde mit den DFB-Frauen 2013 Europameister. Zudem gewann sie mit dem FC Bayern zwei Meistertitel und einmal den DFB-Pokal.

Anfänge in Höchberg

Lena Lotzen stammt aus Höchberg und hat bei der dortigen TG bereits als Fünfjährige mit dem Kicken begonnen. Schon früh zeigte sich ihr außergewöhnliches Talent und so wurde der FC Bayern Müchen auf sie aufmerksam. 2010 feierte sie mit gerade einmal 16 Jahren beim FCB ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga. Insgesamt bestritt sie 98 Bundesliga-Partien und 25 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft. Außerdem kam sie in 43 Partien diverser U-Nationalmannschaften zum Einsatz. dpa/ptt