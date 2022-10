Leitz feiert Geburtstag und ein Tor

FC Hettingen – SpG Erftal 2:3

Hettingen: Trauthmann, Wagner, Göbes (78. Türkyilmaz), Bourirane, Trunk, Bopp (46. Aksit), Schmelcher, Steichler, Felch (87. Götz), Hussein (46. Hamrita, Leitz.

Erftal (blaue Trikots) erkämpfte sich den Sieg gegen Hettingen. © Narloch

Erftal: Heilig, Martin (82. Hörner), Keilbach, Schnepf, Frank, Fitz (55. Deubert), Hauk, Laub, Meszaros (75. Löffler), Heilig, Münch (87. Reinhard).

Tore: 0:1 Münch (9.), 0:2 Meszaros (42.), 0:3 Keilbach (44.), 1:3 Wagner (57.), 2:3 Leitz (68.). – Schiedsrichter: Oliver Ried (Rosenberg).

Das Spiel war keine zehn Minuten alt, da gingen die Gäste der SpG Erftal mit ihrer ersten Chance durch Münch mit 0:1 in Führung. Nach der Gästeführung kam der FC besser ins Spiel, ohne jedoch zwingende Chancen herauszuspielen. Danach plätscherte die Partie vor sich hin, ehe Leitz in der 37. Minute die bis dato beste Chance für den FC hatte. Hettingen war nun am Drücker und erspielte sich einige Chancen. In der 42. Minute konterten die Gäste nach einem Fehler der Heimmannschaft und netzten durch Meszaros zum 0:2 ein. Nur eine Minute später erhöhte Keilbach nach einem Eckball per Kopf zum 0:3.

In der zweiten Hälfte machte der FC Druck und konnte in der 57. Minute durch Wagner auf 1:3 verkürzen. Zehn Minuten später fiel das2:3 durch einen Schuss des Geburtstagskinds Leitz. Der FC war weiterhin am Drücker und hatte zahlreiche Möglichkeiten das Ergebnis auf 3:3 zu stellen. Am Ende gelang es den Gäste jedoch den Sieg über die Zeit zu retten.