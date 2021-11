Leistung passt, Ergebnis nicht

SGM Ilsfeld/Neckarwestheim – FC Creglingen 1:0

In dieses Spiel der Frauen-Regionenliga hatte die SGM zunächst mehr und auch bessere Chancen. In der 31. Minute fiel nach einer Ecke das 1:0 für die Gastgeberinnen. Die Creglingerinnen ließen sich nicht beirren und kamen vor allem in der zweiten Hälfte Nach sehenswerten Kombinationen immer häufiger gefährlich vor das gegnerische Gehäuse. Die Chancen wurden allerdings nicht genutzt, weshalb die SGM Ilsfeld/Neckarwestheim letztendlich etwas glücklich mit 1:0 gewann. Am Sonntag, 28. November, fahren die FCC-Frauen zum letzten Spiel vor der Winterpause zum Tabellendritten nach Kirchhausen. fcc