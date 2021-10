Leidenschaftlicher Kampf belohnt

VfR Gommersdorf – VfR Mannheim 1:1

Gommersdorf: Petrowski, Bender, Mütsch, Breuninger, Geissler, Schuler (90. Rehrauer), Weippert, Herrmann, Gärtner (70. Cebulla), Vollmer, Baust.

Mannheim: Lentz, Schwöbel, Malanga, Schaaf, Ibrahimaj, Koelle, Schwöbel, Stankovic (53. Ilhan), Köllmel, Thau, Muca, Kuhn.

Tore: 1:0 (44.) Dennis Vollmer, 1:1 (71.) Blerton Muca. – Schiedsrichter: Jannik Ganji (Bretten). – Zuschauer: 160.

Dass der VfR aus Gommersdorf zu Hause nicht leicht zu besiegen ist, musste der „Namenskollege“ aus der Quadratestadt Mannheim feststellen. Am Ende stand es zwischen den beiden Vereinen für Rasenspiele 1:1-Unentschieden. Zwar hatten die Jagsttäler in der einen oder anderen Szene die Glücksgöttin Fortuna auf ihrer Seite, doch wenn der Gegner seine Chancen nicht nützt, ist es eher der Fahrlässigkeit in der Mannheimer Sturmreihe geschuldet. Der Favorit aus Mannheim bestimmte zwar über weite Strecken der Begegnung das Spielgeschehen, doch mit Kampfkraft und mit all seiner Energie stellten sich die Jagsttäler dem scheinbar übermächtigen Gegner in den Weg.

Flotter Beginn

Die Zuschauer sahen einen flotten Beginn. Angriff auf Angriff, meist mit hohem Tempo in die Spitze gespielt, rollte auf das Gommersdorfer Gehäuse. In der 16. Minute pfiff ein strammer Schuss vom ehemaligen serbischen Nationalspieler Stankovic am Tor der Platzherren vorbei. Mit Positionswechsel der Angreifer versuchten die Gäste die Abwehr der Gommersdorfer aus den Angeln zu heben und in Verlegenheit zu bringen. Doch der gesamte Abwehrverbund der VfR-Roten ließ sich nicht durcheinander bringen. Das lag auch daran, dass die Gommersdorfer sich auf ihren Torhüter verlassen konnten, der alles hielt, was zu halten war.

Überraschende Führung

Kurz vor der Pause ging Gommersdorf dann etwas überraschend in Führung. Ein langer Abschlag vom Torhüter Dennis Petrowski wurde von Markus Gärtner verlängert, genau in den Lauf von Dennis Vollmer, der eiskalt zum 1:0 vollendete.

Nach dem Wechsel kamen die Mannheimer nicht mehr so in die Gänge wie zu Beginn der Partie. Die Gommersdorfer Defensive konnte immer wieder klären, hatte aber auch manchmal das Glück des Tüchtigen. Ausgleichschancen waren für die Gäste dann doch vorhanden. In der 71. Minute kärten dann die Gommersdorfer nicht konsequent genug. Zwar wehrte Torwart Petrowski den Ball zunächst noch ab, doch gegen den anschließenden Kopfball von Blerton Muca (71.), gegen die Laufrichtung geköpft, war er machtlos.

In den letzten Minuten drängten die Mannheimer dann weiter. Sie zogen das Spiel auseinander, aber es fehlte ihnen dann an Tempo und genauen Pässen in die Tiefe. Die Gommersdorfer konnten immer wieder abwehren, doch eigene Tempogegenstöße wurden, je länger das Spiel lief, immer weniger.