Leibenstadt will sich oben festsetzen

Im Gleichschritt unterwegs sind die beiden Kreisliga-Reserven der Teams Buchen und Krautheim/Westernhausen. Sowohl der TSV als auch die SpG stehen mit der gleichen Anzahl an Siegen, Unentschieden und Niederlagen auf den beiden vordersten Plätzen. Einzig die Tordifferenz ist bei Buchen II ein paar Treffer besser. Besonders erwähnenswert: Die Defensive der Mannen von Trainer Björn Felch, der am vergangenen Wochenende beim ersten Unentschieden traf. Der TSV-Coach führt nicht nur die Tabelle mit seinem Team an, sondern auch die Torjägerliste mit bislang sieben Treffern. Nach dem kleinen „Nackenschlag“ zuletzt, möchte der TSV nun wieder dreifach punkten, um die Tabellenführung zu verteidigen. Nun geht es zum Tabellenvorletzten – der SpG Hettingen-Altheim II. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Überraschung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf den Relegationsplatz vor schob sich der SV Leibenstadt durch den Sieg zuletzt im Verfolgerduell gegen den SV Buch/Brehmen. Nun wartet der nächste Top-Gegner auf den SVL. Mit dem FC Eubigheim empfängt Leibenstadt den Tabellenfünften. Geht man nach dem aktuellen Trend geht auf jeden Fall Leibenstadt als Favorit ins Spiel. Die vergangenen fünf Partien gewann der SV allesamt, während es für den FCE dabei drei Siege gab. Kann Leibenstadt sich vorne festsetzen? magr