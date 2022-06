Mit 54 Punkten sicherte sich der SV Leibenstadt bereits einen Spieltag vor Ende der Saison den Meistertitel in der Fußball-Kreisklasse B Buchen und spielt damit in der nächsten Runde in der Kreisklasse A. Auch die 1:3-Niederlage gegen den FC Eubigheim konnte die Freude über den Meistertitel in Buchens niedrigster Spielklasse nicht trüben. Der SV Leibenstadt war neben dem FC Eubigheim und dem SV Buch/Brehmen eine von drei ersten Mannschaften in der B-Klasse. mg/Bild: Martin Herrmann

