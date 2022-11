Lehrgänge beginnen

Im Januar starten im Bereich des Badischen Fußball-Verbandes (BFV) in einigen Fußballkreisen Neulingslehrgänge für Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. . Alle Interessierten, die einen Beitrag für den Amateurfußball leisten möchten, können sich ab jetzt - auch unabhängig von ihrer Kreiszugehörigkeit zu allen Lehrgängen - anmelden.

Die Ausbildungen richten sich an Jungen, Mädchen, Frauen und Männer ab 12 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wie beim Führerschein vermitteln erfahrene Referent*innen der Schiedsrichtervereinigungen zunächst die Grundlagen, von den Fußballregeln, über die Aufgaben der Schiris bis hin zum richtigen Verhalten, auch in schwierigen Situationen. Die Theorieausbildung schließt mit einer schriftlichen Prüfung ab. Darauf folgt die Praxisphase mit ersten Spielleitungen in Jugend-Klassen. Dabei sind die Neu-Schiedsrichter natürlich nicht alleine: das Patensystem stellt jedem Neuling erfahrene Kollegen an die Seite, die coachen, Feedback geben und notfalls auch einschreiten können. Bei jungen Schiedsrichtern sind die Eltern bereits in der Ausbildung mit eingebunden. Sie lernen die Verantwortlichen in der Schiedsrichtervereinigung und vor allem die Paten kennen, um ein allseitiges Vertrauensverhältnis zu schaffen.

Auch in den Fußballkreises Buchen und Mosbach finden solche Lehrgänge statt:

Fußballkreis Buchen: Die Ausbildung beginnt am 27. Januar am Ganztagsgymnasium Osterburken. Die weiteren Termine stimmt die Schiedsrichtervereinigung Buchen gemeinsam mit den Teilnehmer*innen ab. Ansprechpartner ist Heiko Link (srlehrwart-buchen@web.de). Fußballkreis Mosbach: Der Lehrgang findet an mehreren Terminen zwischen dem 27. Januar und 8. Februar beim FV Mosbach statt. Ansprechpartner ist Niklas Hetzel (niklashetzel@web.de).

Die Anmeldung erfolgt über das DFBnet. jb