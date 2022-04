Launische Gegner für Spitzenteams

Dörzbach/Klepsau setzte sich im Topspiel gegen Billingsbach durch und behauptete Platz eins. Billingsbach und Edelfingen sind mit zwei Zählern Rückstand und jeweils noch einer Partie in der Hinterhand weiter aussichtsreich im „B1“-Titelrennen. Beide haben am Sonntag unangenehme, weil sehr launische Gegner: Althausen/N. will vor eigenem Publikum Billingsbach ebenso fordern wie Berlichingen/Jagsthausen an der Tauber die Edelfinger. Leichter ist zweifellos die Aufgabe für den Spitzenreiter, der in Dörzbach Kupferzell II erwartet. Im Mergentheimer Altkreisderby ist Markelsheim/Elpersheim Favorit gegen Löffelstelzen/Bad Mergentheim. Creglingen II/B. dürfte in Bieberehren gegen das abgeschlagene Schlusslicht Künzelsau II nichts anbrennen lassen. Völlig offen ist dagegen das Gastspiel Schrozbergs in Mulfingen. H.W.

