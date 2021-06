Lauda/G./G. einfach abgeklärter

Wildbach Maintal/Nassig – Lauda/Grünsfeld/Gerlachsheim 0:3

Tore: 0:1 (18.) Eigentor, 0:2 und 0:3 (61. und 75.) beide Emran Berisha. – Schiedsrichterin: Michelle Hartmann (Königshofen).

Mit einem letztlich klaren 3:0 gewannen die A-Junioren der JSG Lauda am Samstag auf dem Sportplatz in Mondfeld gegen die JSG Wildbach den Pokal des Fußballkreises Tauberbischofsheim. Insgesamt gesehen war der Erfolg der reifer und abgeklärter wirkenden Gäste nicht unverdient, wenngleich die Gastgeber hochmotiviert und mit großem Kampfgeist dagegen hielten und ihnen in einigen entscheidenden Situationen das so häufig zitierte Spielglück fehlte. Kreisjugendleiter Hubert Dick, Hundheim, zog bei der Pokalübergabe ein durchweg positives Fazit und zeigte sich über den Verlauf der Veranstaltung unter den bekannten besonderen Bedingungen sehr zufrieden.