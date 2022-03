Külsheim II überrascht

Auf die Zuschauer in der Kreisklasse C Tauberbischofsheim wartet ein vollgepackter Spieltag. Dabei dürfte ein besonderes Augenmerk auf der Begegnung zwischen der SpG Oberlauda/Gerlachsheim II und dem TuS Großrinderfeld II liegen. Sollten die Gäste in Oberlauda gegen den Viertplatzierten gewinnen, könnte man an die Tabellenspitze klettern.

Das klappt allerdings nur, wenn der Erstplatzierte, die SpG Boxtal/Mondfeld, gegen den SV Distelhausen II verliert – höchst unwahrscheinlich, schließlich grüßt der SVD vom letzten Tabellenplatz der C-Klasse.

Auch der VfB Reicholzheim II als Tabellendritter wird die Gäste vom FC Külsheim II mit breiter Brust empfangen. Die Tabellensituation spricht eindeutig für die Gastgeber, allerdings startete der FC stark in die Rückrunde – noch kein Spiel ging verloren. Daran wollen die Brunnenstädter sicher anknüpfen. nb

