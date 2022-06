Kühlen Kopf bewahrt

Im Rahmen der Kampagne „Bleib fair“ des Württembergischen Fußball-Verbandes zeichnete Schiedsrichter Michael Schellmann den Monatssieger April aus: Tobias Sitzler von DJK-TSV Bieringen (Kreisliga A3 Hohenlohe).

Torjäger Tobias Sitzler hatte sich in der Online-Abstimmung um den Monatssieg mit 371 Stimmen gegen Fabian Pfutterer (TSV Löwenstein) und Mustafa Babadag (TV Oeffingen) durchgesetzt. Der erfahrene Unparteiische Michael Schellmann von der Gruppe Künzelsau überraschte den 23-Jährigen nun im Abschluss-Training der Bieringer mit der Preisübergabe.

„Man steht als Spieler in so einem hitzigen Spiel unter Strom. Umso bemerkenswerter finde ich es, gerade bei so einem Spielstand, dass Tobias zum Schiedsrichter geht und sich für seinen Gegenspieler einsetzt“, lobte Michael Schellmann den Monatssieger für dessen Fairplay. wfv

