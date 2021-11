Kritik wird immer lauter

Die Kritik an der Aufstiegsregelung zur 3. Liga nimmer immer weiter zu. Neben den Vereinen aus der Regionalliga Nordost fordern nun auch die Vertreter aus der Regionalliga Bayern und Regionalliga Nord Reformen vom DFB.

Manfred Schwabl, Präsident der Spielvereinigung Unterhaching, sagt: „Im Mittelpunkt muss auf lange Sicht stehen, dass die Meister aller Staffeln immer aufsteigen. Es ist seelische Grausamkeit, wenn sich das erst im Mai in zwei Relegationsspielen entscheidet. Das ist wie Roulette spielen. Verletzt sich dein Top-Torjäger kurz davor, kannst du das anders als in einer langen Saison nicht mehr ausgleichen.“

Erst im vergangenen Sommer musste der 1. FC Schweinfurt 05 als Meister der Regionalliga Bayern die ungeliebte Erfahrung mit der Aufstiegsrelegation machen. Die Schnüdel verloren beide Partien gegen den TSV Havelse mit 0:1 und verpassten damit den Sprung in die 3. Liga. Schweinfurts Sportdirektor Robert Hettich betont deshalb: „Wir halten es nur für sinnvoll und fair, wenn ein Meister, egal welcher Spielklasse, direkt aufsteigt. Wir haben es im Sommer selbst miterlebt. Wir diskutieren permanent im Verein mögliche Lösungen für andere Aufstiegsregeln.“

Kein einziger bayrischer Verein soll laut einem Bericht des MDR mit dem Status quo zufrieden zu sein. Klare Kante zeigt auch Viktoria Aschaffenburg: „Eine Regelung, die den Meistern eines Teils der Regionalligen den direkten Aufstieg verwehrt, kann weder gerecht noch dauerhaft richtig sein.“

Die bayrischen Top-Vereine sind deshalb offenbar bereit, das Privileg einer alleinigen Regionalliga in Frage zu stellen. Auf einem Verbandstag 2018 in Bad Gögging hatte es dazu bereits einen Beschluss gegeben, offen für eine Zusammenlegung mit Baden Württemberg oder Hessen zu sein. Dass dies immer noch der aktuelle Stand sei, bestätigte der BFV dem MDR. Ein Teil der bayrischen Spitzenklubs sieht in der bayrischen Staffel bisher „ein Geschenk von Präsident Rainer Koch an die Dorfvereine im Süden, die sonst niemals Regionalliga spielen würden“.

Widerstand gibt es auch aus dem Norden. „Auch wenn die Regelung in der Theorie gerecht sein mag, weil die Regionalliga-Staffeln unterschiedlich strukturiert sind, ist sie es in der Praxis nicht, weil sie bezüglich des Aufstiegs Regionalligen erster und zweiter Klasse schafft. Besonders für Absteiger aus der 3. Liga, die Profistrukturen erhalten wollen, ist die Situation im Norden, Nordosten und Bayern erheblich schwieriger“, äußert sich zum Beispiel der VfB Lübeck.

Allerdings scheint bis zum nächsten DFB-Bundestag im März keine Lösung in Sicht zu sein. pati