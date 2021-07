Kritik an Beschlüssen

Es ist ein Beschluss, der alles andere als einmütig gefasst wurde: In der Drittligaspielzeit 2021/22 dürfen die Vereine 20 statt 18Spieler in den Spieltagskader berufen. Dies stößt jedoch nicht bei allen Vereinen auf Zustimmung. So betont zum Beispiel Günther Gorenzelm der Geschäftsführer vom TSV 1960 München: „Ich denke, man tut der Dritten Liga mit einem 20-Mann-Kader keinen Gefallen, denn die Kosten werden weiter nach oben geschraubt: Du hast mehr Kaderplätze, mehr Prämien, mehr Reisekosten. Aber wir sind in einer Demokratie. Was mich massiv stört: Es hat eine Abstimmung bei der Managertagung gegeben, wo sich 11:9 für diese neue Regelung stark gemacht haben. Wir müssen das so hinnehmen, aber von der Konzeption hinterfrage ich das schon.“

Ebenso stößt ihm die angepasste U23-Regelung Seites des DFB sauer auf: „Man muss die U-Regelung erhöhen. Mit dem 20-Mann-Kader wurde das verwässert. Ich kann eigentlich zwei Spieler, die keine Rolle spielen, auf den Spielberichtsbogen schreiben. Das hat nichts mehr mit einer Ausbildungsliga zu tun, was da veranstaltet wird. Im Prinzip ist das ein Wettrüsten ub Richtung Zweite Liga. Ob das der richtige Weg für den deutschen Fußball ist, das wage ich zu bezweifeln.“

Die U23-Regel des Verbands besagt, dass die Mannschaften der 3. Liga verpflichtet sind, zu jedem Spiel mindestens vier Spieler auf dem Spielberichtsbogen anzuführen, die für eine DFB-Auswahlmannschaft spielberechtigt und während des gesamten Spieljahres, das vom 1. Juli bis 30. Juni) dauert, nicht älter als 23 Jahre sind. pati