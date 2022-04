Kreuzwertheim will die volle Ausbeute

Über die Osterfeiertage müssen die Teams gleich zweimal binnen weniger Tage ran. Am Donnerstag gibt es da schon die ein oder andere interessante Ansetzung. So hat der SV Wittighausen/Zimmern auf heimischem Platz die Chance, die Kerbe vom letzten Wochenende wieder auszuwetzen. Die 1:2-Niederlage gegen DHK Wertheim war mehr als unglücklich, hat den Jungs um Spielertrainer Christoph Neser aber erstmal nichts vom Vorsprung auf den Tabellenkeller gekostet. Trotzdem ist die Abstiegsfrage für den SV noch nicht vom Tisch, ein Sieg wäre ein guter Schritt, um ein Gefühl größerer Sicherheit zu erzeugen. Da bietet es sich an, dass man mit dem VfR Gerlachsheim auf einen vermeintlich schlagbaren Gegner trifft. Auch am vergangenen Sonntag musste sich der VfR wieder deutlich geschlagen geben, so dass der Zug in Richtung Klassenerhalt so langsam abgefahren ist. Die kommende Partie ist wohl die letzte richtige Chance, sich nochmals zurückzumelden.

Beim TSV Tauberbischofsheim wird man nach dem Wochenende nicht so richtig wissen, ob man sich freuen oder ärgern soll. Sicher, man hat im Verfolgerduell gegen Unterschüpf/Kupprichhausen nicht verloren – mit dem Remis darf man in der Kreisstadt aber trotzdem nicht zufrieden sein. Will man den Weg zurück in die Landesliga finden, zählen nur noch Siege. Gegen den SV Pülfringen geht man auch als klarer Favorit ins Rennen. Auch für den SV wäre ein Dreier von großer Bedeutung, aber die Ausgangslage beider Mannschaften ist so unterschiedlich, dass es schwer ist, sich einen Coup der Standke-Elf vorzustellen. Im Hinspiel luchste man dem TSV zwar noch einen Punkt ab, doch ist es, eher unwahrscheinlich, dass sich eine solche Überraschung wiederholt.

Nach drei Spielen ohne Sieg hat sich der FV Brehmbachtal mit einem 4:1 über Külsheim ordentlich Luft gemacht. Auch wenn man bereits im Vorfeld als Favorit gehandelt wurde, sollten die drei Punkte den Jungs von Trainer Michael Karle einiges an Selbstvertrauen gegeben haben. Plötzlich steht der FV nur drei Zähler hinter dem Relegationsplatz und darf sich wieder berechtigte Hoffnungen machen, ein Wörtchen um die Aufstiegsfrage mitzureden. Ähnliches gilt für Tabellennachbar VfB Reicholzheim, der die Brehmbachtaler empfängt. Dieses Duell hat richtungsweisenden Charakter. Beide Teams sind nicht nur hinsichtlich ihrer gesammelten Punkte, sondern auch mit Blick auf die Tordifferenz ähnlich aufgestellt. Ausschlaggebend für das Ergebnis könnte die derzeitige Form werden. Während der FV sich erst jüngst aus einer mittelschweren Misere befreit hat, kann der VfB auf drei Siege in Serie zurückblicken.

Durch den schmeichelhaften 2:1-Sieg gegen Wittighausen/Zimmern haben sich die Kickers DHK Wertheim ein gutes Polster auf die Abstiegszone aufgebaut. Entsprechend befreit kann die Spielgemeinschaft also ins Duell mit dem FC Külsheim gehen, der durch das 1:4 gegen Brehmbachtal weiter die „rote Laterne“ in der Hand hält. Auch wenn die Kickers derzeit personell gebeutelt sind, hat man für dieses Aufeinandertreffen den Favoritenstatus inne. Der FC ist besonders in der Defensive zu anfällig, als dass man dem Zehnten wohl ernsthaft Paroli bieten können wird.

Enger könnte es in der Partie zwischen TuS Großrinderfeld und SpG Balbachtal werden. Der TuS hat zwar seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verloren, doch auch die Spielgemeinschaft ist in den letzten Wochen gut drauf. Hinzu kommt, dass die Balbachtaler auf jeden Zähler angewiesen sind, wenn man sich in der Tabelle auf lange Sicht weiter nach vorne orientieren will. Großrinderfeld ist gewarnt, Balbachtal wird nur mit einer souveränen Leistung zu schlagen sein.

Bei der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen läuft weiter alles nach Plan. Zwar hat es gegen Tauberbischofsheim zuletzt nur zu einem Remis gereicht, im Kampf um die Aufstiegsplätze hat man aber weiter eine gute Position inne. Für die SpG Schwabhausen/Windischbuch gilt das zwar nicht, trotzdem hat man in den vergangenen Wochen wiederholt beeindruckende Leistungen gezeigt. Auch aus diesem Grund könnte das Ergebnis des Aufeinandertreffens enger werden, als es die derzeitige Tabellenkonstellation vermuten lassen würde. Klar, spielerisch sind die „Schüpfer“ zwar wohl besser aufgestellt, doch auch Schwabhausen/Windischbuch wird mit breiter Brust auftreten.

Eine solche fehlt derzeit dem TSV Kreuzwertheim. Dessen Auftreten war in letzter Zeit häufig zahnlos, dass man es immer wieder verpasste, die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Auch gegen den 1. FC Umpfertal wird es für den TSV schwer. Der FC ist seit geraumer Zeit in guter Form und wird alles daran setzen, den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu wahren.

Oben dran bleiben will auch der TSV Gerchsheim, wobei die Mannschaft von Spielertrainer Christopher Sack bislang sogar den Relegationsplatz bekleidet. Dennoch hat die Leistungskurve des TSV vor der erzwungenen zweiwöchigen Spielpause immer weiter nach unten gezeigt, so dass man sich anstrengen muss, in der Tabelle nicht doch noch abzurutschen. Gegen Türkgücü Wertheim hat man die Chance, sich zu rehabilitieren. Die Wertheimer waren zwar zuletzt immer wieder ordentlich unterwegs, treten jedoch mit einer deftigen Pleite im Rücken an. Das könnte den Gerchsheimern in die Karten spielen, auch wenn Türkgücü immer wieder gezeigt hat, dass man gegen stärkere Gegner gerne für eine Überraschung gut ist.