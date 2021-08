Kreispokalsieger aus Würzburg gegen 1860

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat in der Spielbank in Bad Wiessee die 1. Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb 2021/22 ausgelost. Dabei durften sich die Kreispokal-Sieger ihren Wunschgegner aussuchen. Das ganz große Los zog der Kreisligist SV Birkenfeld: Der Kreissieger aus dem Fußballkreis Würzburg empfängt in der 1. BFV-Hauptrunde den TSV 1860 München aus der 3. Liga.

Der amtierende Titelträger und Drittligist Türkgücü München gastiert beim FSV Pfaffenhofen (Kreissieger Donau/Isar), Zweitliga-Absteiger FC Würzburger Kickers reist zum SV Gutenstetten-Steinachgrund (Kreissieger Nürnberg/Frankenhöhe).

„Dass sich die Kreissieger ihren Wunschgegner aussuchen dürfen, hat sich über viele Jahre hinweg bewährt. So bekommen auch die vermeintlich kleinen Mannschaften die Chance, in einem Pflichtspiel gegen ein bayerisches Spitzenteam aus der Regionalliga oder 3. Liga anzutreten. Ich freue mich auf attraktive Paarungen, spannende Derbys und tolle Pokalabende. Vielleicht gelingt dem einen oder anderem Kreissieger ja die große Überraschung“, sagte Verbands-Spielleiter Josef Janker.

Die Partie des Kreisligisten SV Birkenfeld gegen den TSV 1860 München, ist für Mittwoch, 11. August, 18 Uhr angesetzt.

Weitere Paarungen der ersten Runde in Bayern sind unter anderem: FC Tiefenbach DJK – 1. FC Schweinfurt 05, TSV Buch – Würzburger FV, BSC Saas-Bayreuth – SV Viktoria Aschaffenburg, FC Thulba – TSV Aubstadt, TSV Gochsheim – TSV Großbardorf. pati