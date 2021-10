Der Spieltag im Fußballkreis Buchen - Wechsel an der Spitze in der B-Klasse / Adelsheim/Oberkessach kommt in Höpfingen unter die Räder Krautheim/Westernh. II ist jetzt Tabellenführer

Mit 3:1 setzte sich der FC Eubigheim gegen Walldürn II durch. © Martin Herrmann