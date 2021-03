In drei Videokonferenzen mit insgesamt 450 Teilnehmern aus den Vereinen stellte der Badische Fußballverband (BFV) Anfang der Woche die Meilensteine im Umgang mit der Saison 2020/21 vor. Bis zum 1. März haben die BFV-Clubs nun Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor der Verbandsvorstand abschließend den Beschluss fasst.

Die Beschlussvorlage, die der Spiel- und der Jugendausschuss des bfv vorgelegt haben, sieht zwei grundsätzliche Szenarien vor: Ist es möglich, den Spielbetrieb bis zum 9. Mai 2021 wieder aufzunehmen, soll die Saison 2020/21 nach Beendigung der Vorrunde gewertet werden. Kann der Spielbetrieb bis zu diesem Datum nicht wieder starten, wird die Saison nicht fortgesetzt und annulliert.

Hier die wichtigsten Fragen und mögliche Antworten:

Wie sieht die aktuelle Situation im Amateurfußball in Baden-Württemberg aus?

Der Spielbetrieb im Amateurfußball in Baden-Württemberg ruht seit dem 29. Oktober 2020. Änderungen an der behördlichen Verfügungslage bezüglich des Trainings- und Spielbetriebs im Amateursport sind nicht vor dem 8. März zu erwarten. Schon zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings klar, dass die Durchführung einer Hin- und Rückrunde und auch weitere Spielmodi, die Spiele über die Vorrunde hinaus vorsehen, nicht mehr möglich und zumutbar sind.

Welche Szenarien sind noch möglich?

Der Verbandsspielausschuss sowie der Verbandsjugendausschuss haben nach intensiven Beratungen einen Vorschlag mit zwei grundsätzlichen Szenarien unterbreitet:

Szenario 1: Wiederaufnahme des Spielbetriebes mit dem Ziel der Beendigung der Vorrunde und Wertung der Saison. Dieses Szenario tritt ein, wenn der Spielbetrieb bis spätestens 9. Mai 2021 wieder starten kann.

Szenario 2: Saisonabbruch und Annullierung. Dieses Szenario tritt ein, wenn die Wiederaufnahme des Spielbetriebs bis zum 9. Mai 2021 nicht möglich ist.

Wie kommt der Stichtag 9. Mai 2021 zu Stande?

Es wurden alle verfügbaren Spieltage kalkuliert und mit der Anzahl noch ausstehender Spiele in den verschiedenen Staffeln abgeglichen. Dabei wurde konservativ geplant und möglichst wenige Wochenspieltage herangezogen. Zusätzliche Spieltage an Feiertagen oder unter der Woche sollen nach Möglichkeit freigehalten werden, um auf Ausfalle bei schlechter Witterung oder Corona-Fallen in einer Mannschaft noch reagieren zu können.

Für welche Ligen gilt die Regelung?

Der Beschluss bezieht sich auf alle Meisterschaftswettbewerbe von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse C im Bereich der Frauen, Herren und Jugend.

Warum wird die Saison nicht sofort abgebrochen?

Diese Entscheidung wäre nach Ansicht des BFV aktuell verfrüht. Man habe gegenüber den Vereinen die Verantwortung, eine sportliche Wertung der Meisterschaftsrunden zu ermöglichen, solange dies zumutbar erscheint. Nach bisherigen Rückmeldungen hege der Großteil der Vereine den Wunsch, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, sobald die Verfügungslage dies zulässt.

Warum wird die Saison nicht verlängert?

Zum einen startet am 1. Juli die Wechselperiode I. Zum anderen wurde eine Verlängerung der Spielzeit die Planungen für die darauffolgende Saison tangieren, die planmäßig am 1. Juli beginnt. Die Austragung von Aufstiegs-, Entscheidungs- oder Relegationsspielen über den 30. Juni hinaus kommt nach Meinung des BFV allerdings in Betracht.

Wie kann die Saison gewertet werden?

Haben alle Mannschaften einer Staffel alle Spiele der Vorrunde absolviert, gilt die Tabelle nach Abschluss der Einfachrunde als Abschlusstabelle zur Ermittlung der Meister, Auf- und Absteiger sowie der Teilnehmer an Aufstiegs- beziehungsweise Entscheidungs- und Relegationsspielen. In diesem Fall ist keine Quotierung erforderlich.

Haben nicht alle Mannschaften, aber mindestens 75 Prozent der Mannschaften einer Staffel, alle Spiele der Einfachrunde bis zum 20. Juni 2021 absolviert, wird die Abschlusstabelle zur Ermittlung der Meister, Auf- und Absteiger sowie der Teilnehmer an Aufstiegs- beziehungsweise Entscheidungs- und Relegationsspielen anhand der Quotienten-Regelung ermittelt.

Was geschieht, wenn manche Staffeln gewertet werden können und manche nicht?

Jede Staffel, in der 75 Prozent Prozent der Mannschaften alle Vorrundenspiele erreicht, wird unabhängig vom Ergebnis der anderen Staffeln gewertet. Es gibt somit Auf- und Absteiger. In Staffeln, in denen annulliert werden muss, steigt zwar aus dieser Staffel niemand auf oder ab, es können aber unter Umständen Auf- und/oder Absteiger aus der höheren oder niedrigeren Staffel hinzukommen.

Mit welchen Spielen geht es weiter?

Der Spielbetrieb soll mit den Ende Oktober abgesetzten Partien fortgesetzt werden. Einzelne Spiele, die bereits zuvor ausgefallen sind, werden im Optimalfall noch vor dem Termin der Wiederaufnahme oder aber unter der Woche nachgeholt.

Wie lange wird die Vorbereitungszeit betragen?

Den Vereinen soll eine angemessene Vorbereitungszeit zugestanden werden. Wie lange diese Vorbereitungszeit genau sein wird, kann erst bestimmt werden, wenn ein verlässlicher Termin für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Raum steht. Angestrebt wird allerdings eine Vorbereitungszeit von mindestens drei Wochen.

Wird es im Falle eines Saisonabbruchs Auf- und Absteiger geben?

Ist die Wiederaufnahme des Spielbetriebs bis zum 9. Mai 2021 nicht möglich oder kann die Vorrunde nicht wie unter Szenario 1 dargelegt beendet werden, werden weder Auf- noch Absteiger ermittelt.

Wie geht es mit den Pokal-Wettbewerben weiter?

Die Pokalwettbewerbe, sowohl auf Kreis- als auch auf Verbandsebene, sind bereits fortgeschritten und sollen daher nach Möglichkeit wie geplant bis zum Saisonende am 30. Juni 2021 abgeschlossen werden.

Wann und wie beginnt die Saison 2021/22?

Die Spielzeit 2021/22 soll wie üblich starten. Die ersten Meisterschaftsspiele auf Verbands- und Kreisebene finden in der Regel Mitte August/ Anfang September statt. Natürlich hängt der Startpunkt von der Entwicklung der Corona-Pandemie und den behördlichen Verfugungen zum entsprechenden Zeitpunkt ab. bfv