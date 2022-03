Knüll-Tor bringt Gästesieg

Eichel – Dittwar/Tauberb. 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tore: 0:1 (39.) Heidinger, 1:1 (55.) Meister, 1:2 (69.) Knüll.

Nachdem das Hinspiel 0:1 verloren wurde, wollten die Eichlerinnen den Heimvorteil nutzen und das Derby für sich entscheiden, damit wäre man punktgleich mit Tabellenführer Tauberbischofsheim gewesen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Spiel begann vielversprechend. Vom Anstoß weg ergab sich die erste gute Möglichkeit der Eichlerinnen. Der Abschluss von Lutz wurde von der Gästetorfrau abgefangen.

Im Gegenzug verbuchten die Gäste ebenfalls die erste gute Gelegenheit. Der Schuss ging allerdings deutlich am langen Pfosten vorbei.

Danach übernahm der Gast das Ruder, blieb aber meist ohne klare Chancen. In der 39. Minute erzielte Heidinger nach einer Ecke das 0:1, begünstigt durch Abstimmungsprobleme in der Eichler Abwehr. Das Bild blieb nach der Führung der Gäste ähnlich. Das Eichler Team brachte die eigenen Ansprüche nicht auf den Platz. Man kam nicht so recht in die Zweikämpfe, der Spielaufbau gelang nur teilweise, viele Pässe waren zu ungenau. Mit 0:1 wurden die Seiten gewechselt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Das Heimteam kam besser ins Spiel auch bedingt, dass das Zweikampfverhalten besser wurde. Nach einem Einwurf in der 46. Minute hatten die Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen, doch Höh traf nur das Außennetz. In der 55. Minute verwandelte Meister mit einem Kunstschuss eine Ecke direkt zum 1:1. Es kam Hoffnung auf, das Spiel noch drehen zu können. Denn außer einem Lattentreffer gab es keine nennenswerten Chancen der Gäste.

Wie aus dem Nichts musste Knüll, nach einem verunglückten Abwehrversuch, den Ball in der 69. Minute nur noch ins leere Tor zur erneuten Führung schieben. Eichel versuchte mit Umstellungen, Druck auf den Gegner aufzubauen. In der 71. Minute hatten Höh und Deubert noch eine hochkarätige Doppelchance, die aber nicht in den Ausgleich umgemünzt wurde. Somit blieb es beim Gästesieg.