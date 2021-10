Knappe Niederlage für Wachbach

SV Wachbach – SGM Niedernhall/Weißbach 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wachbach: Ruck, Thissen, Fries, Thomas, Gerner, Kißling, Dörner, Hellinger, Botsch, Schmieg, Schmitt.

Niedernhall/Weißbach: J. Foss, Amon, Braun, Akin, Kilian, Keiner, Rüttgers, D. Preyer, K. Foss, Braun, C. Preyer

Tore: 0:1 (43.) Cedric Preyer, 1:1 (45. Foulelfmeter) Simon Kissling, 1:2 (46.) Yannick Braun. – Schiedsrichter: Mathias Nann (Iggingen).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Begegnung war in der Anfangsphase von intensiven Zweikämpfen geprägt ohne Torchancen für beide Seiten. Nach 16. Spielminuten fand dann ein langer Ball SGM-Stürner Kim Foss freistehend im 16 Meterraum, der Abschluss ging jedoch knapp am Tor vorbei. In der 25. Spielminute setzte Schmieg über rechts Bernd Botsch in Szene der aussichtsreiche Richtung Strafraum zog, jedoch wurde dieser Angriff durch ein Handspiel unterbunden und der folgende Freistoß verfehlte das Tor deutlich.

Im Anschluss wurde der SV stärker, und Kissling spielte mit einem Zuspiel in die Tiefe Gerner frei der überlegt einschob, jedoch entschied Schiedsrichter Nann auf Abseits. Der SV-Angreifer wurde per Foulspiel im Strafraum gestoppt, den Elfmeter verwandelte Kissling sicher zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Im Gegenzug stand Braun am langen Pfosten völlig frei und hatte keine Mühe zum 1:2 einzuköpfen.

Die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang hatten die Gäste als Foss per Kopf nach einer Flanke am Tor vorbei köpfte. Wenige Minuten später hatte Foss die hundertprozentige Torchance auf dem Fuß als er nach einer Unstimmigkeit in der SV-Defensive völlig frei am Tor vorbei schob. Im Anschluss hatte Wachbach mehr vom Spiel ohne sich allerdings nennenswerte Torgelegenheiten zu erspielen. In der 78. Spielminute hatten die „Blau-Weißen“ durch Kisslings Freistoß ihre beste Möglichkeit im zweiten Durchgang, der Ball verfehlte das Gästetor allerdings um wenige Zentimeter. Es bleibt am Ende beim knappen 1:2 für die Gäste der SGM.