Knaller-Spiel in Hainstadt

FC Hettingen – VfR Gommersdorf II: Zu vier Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften kam es in den vergangenen drei Jahren. Alle Duelle entschied die Verbandsligareserve aus Gommersdorf für sich und schoss dabei 15 Tore. Die Statistik spricht also für einen erneuten Erfolg der Gäste aus dem Jagsttal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eintracht Walldürn – VfB Altheim: Zwei Spiele bestritt die Walldürner Eintracht bisher im Fußballjahr 2022 – und beide verlor das Team von Trainer Ronny Lein. Im Lokalderby gegen den VfB Altheim droht die nächste Niederlage. Die Gäste sind derzeit nämlich in einer bestechenden Form. Die Volk-Truppe holte aus den vergangenen drei Spielen die maximale Ausbeute von neun Punkten und schoss dabei sieben Tore.

TSV Mudau – SpG Götzingen/Eberstadt: Der Gastgeber aus dem Odenwald patzte am vergangenen Wochenende gegen den TTSC Buchen, tauschte erneut mit dem SV Osterburken den Tabellenplatz und rutschte auf den dritten Rang ab. Da der direkte Konkurrent um den Aufstiegsrelegationsplatz jedoch mit Spitzenreiter Hainstadt auf einen starken Gegner trifft, stehen die Chancen für das Team von Maurice Beier gut, sich Rang zwei zurückzuholen. Dazu ist jedoch ein Sieg gegen die SpG Götzingen/Eberstadt, die jüngst gegen die Spvgg. Hainstadt verlor, Pflicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

TSV Buchen – TTSC Buchen: Zehn Tore fielen im vergangenen September im Hinspiel des Buchener Stadtderbys. Zwischenzeitlich führte der TTSC sogar mit 3:1, musste sich am Ende aber gegen den TSV mit 4:6 geschlagen gegeben. Wie auch schon im Hinspiel, ist dieses Duell zwar ein Derby, aber kein Spitzenspiel. Der TSV Buchen ist derzeit Tabellensiebter, gewann in diesem Fußballjahr noch kein Pflichtspiel. Dem TTSC gelang am vergangenen Spieltag der überraschende Coup gegen den Titelfavoriten Mudau.

FC Schweinberg – FC Donebach: Ein Torfestival ist beim Duell der Kellerkinder in Schweinberg nicht zu erwarten, denn es stehen sich die beiden schlechtesten Offensiven der Liga gegenüber. Lediglich zehn Tore schoss der heimische FCS bisher in 19 Spielen, 14 Mal traf der FC Donebach. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist für beide Mannschaften fast schon zu groß, um ihn noch aufzuholen und die Klasse zu halten.

SpG Krautheim/Westernhausen – SpG Sennfeld/Roigheim: Mit 62 Toren stellt die SpG Sennfeld/Roigheim nach Tabellenführer Hainstadt die zweitbeste Offensive der Liga. Fast die Hälfte der Treffer gehen dabei auf das Konto von Nikola Vintonjak, der bisher 29 Mal traf. Damit erzielte der Stürmer alleine mehr Tore, als die beiden Kellerkinder Donebach und Schweinberg zusammen. Auf ihn muss die Defensive der SpG Krautheim/Westernhausen also ein besonderes Auge habe, wenn er in „Knipserlaune“ ist.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

SV Schlierstadt – SpG Waldhausen/Laudenberg: Die Gastgeber aus dem Osterburkener Stadtteil konnten noch kein Spiel in diesem Fußballjahr gewinnen, holte lediglich einen Zähler. Gegen die SpG Waldhausen/Laudenberg ist punkten Pflicht, um den Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz weiter auszubauen.

Spvgg. Hainstadt – SV Osterburken: Wenn der Tabellenführer den Zweitplatzierten empfängt, ist das wahrhaftig ein Spitzenspiel. Für die Spvgg. Hainstadt geht es darum, den Vorsprung auf das Verfolgerduo Osterburken und Mudau auszubauen. Der SVO kann mit einem Sieg bis auf einen Punkt an „Heescht“ aufrücken und den zweiten Tabellenplatz gegen den TSV Mudau verteidigen. Sowohl die Meier-Truppe als auch das Team von Marcel Baumann haben einen Sieg fest im Blick.