Kleinschrodts Zuversicht trotz Personalsorgen

Drei Siege in Folge haben dem FSV Hollenbach Sicherheit gegeben und die Tabellenführung in der Verbandsliga Württemberg eingebracht. „Die Jungs haben sich wieder in den Rhythmus gespielt“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt. „Sie sind jetzt da, wo ich sie erwarte.“ Pünktlich vor dem Spitzenspiel am Samstag beim Tabellenzweiten FC Holzhausen, der die Spitzenposition am vergangenen Wochenende abgab und sie nun sogleich wieder zurückerobern könnte.

„Ich bewerte den Platz eins nicht über“, sagt Kleinschrodt. „Wir könnten ihn am Wochenende schon wieder verlieren. Und es interessiert niemanden, ob man während der Runde mal auf Platz eins gestanden ist. Wichtig ist, wie es am Ende der Saison aussieht.“

Führungsspieler Manuel Hofmann wird dem FSV Hollenbach beim Spitzenspiel in Holzhausen fehlen. Trotzdem ist Trainer Martin Kleinschrodt zuversichtlich. © Stolz

Doch die momentane Situation macht die Fahrt mach Holzhausen etwas angenehmer. Denn selbst nach einer Niederlage hätten die Hollenbacher nur einen Punkt Rückstand. Sie können also ohne den ganz großen Druck das Auswärtsspiel angehen. Allerdings drücken schon wieder Personalsorgen auf die Stimmung, Abwehrchef und spielender Co-Trainer Manuel Hofmann (Innenbandriss) wird wohl zwei Monate fehlen. Der momentan in bestechender Form befindliche Offensivmann Lorenz Minder ist nach seiner Gelb-Roten Karte gesperrt. Noah Krieger ging beim 3:0-Sieg gegen Hofherrnweiler-Unterrombach angeschlagen vom Platz. Auch er war derzeit in guter Form und sein Einsatz ist ebenso fraglich wie der von Marius Uhl, der sich am vergangenen Samstag eine Platzwunde am Kopf zuzog und nicht voll trainieren konnte. Weiter fällt auch Felix Limbach (Muskelfaserriss in der Wade) weiter aus.

Starker Torjäger Michel

„Das ist ein Rückschlag für uns“, sagt Kleinschrodt, der darauf hofft, den einen oder anderen doch einsetzen zu können. „Aber wir haben die Spieler, die sie ersetzen können.“ Das Problem ist eher die mangelnde Eingespieltheit. „Wir sind definitiv schwer zu schlagen“, meint der Trainer. „Unser Minimalziel ist ein Punkt. Aber auch das wird schwer, die stehen nicht zu unrecht da oben. Das ist eine kompakte Einheit, die in der Offensive gefährlich ist.“

Mit Janik Michel (27 Treffer) steht der beste Verbandsliga-Torjäger in den Reihen des FC Holzhausen. Der beste Hollenbacher Torschütze, Hannes Scherer, kommt auf 14 Treffer. Doch beim FSV hängt die Offensive nicht nur an einen Spieler. Aber was die Holzhausener Stärke ausmacht ist, dass sie auch in der Defensive stabil stehen. Mit 61 Toren stellen sie die beste Offensive und mit 29 Gegentreffern hinter Hollenbach (49:18) die zweitbeste Defensive.

Kleinschrodt erinnert sich noch an das Hinspiel, das seine Mannschaft unglücklich mit 1:2 verloren habe: „Eigentlich waren wir die bessere Mannschaft. Wir werden uns wieder voll reinhängen und es denen sehr, sehr schwer machen.“