Der erste Oberliga-Sieg der Saison ist geschafft. Jetzt will der FSV Hollenbach nach dem 1:0 gegen Villingen schon diesen Mittwoch nachlegen. Um 18.30 Uhr steht die nächste Heimpartie an. Zu Gast in der „Jako- Arena“ ist die Sport-Union Neckarsulm. „Nachdem Neckarsulm gegen Mutschelbach verloren hat, wird das eine harte Kiste“, sagt Manager Karl-Heinz Sprügel.

Nach zwei Spieltagen haben

