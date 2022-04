Kleinschrodt: „Nicht alles gegeben“

VfL Sindelfingen – Hollenbach 2:0

Sindelfingen: Walz, Dodoli, Sagert, Sautter, Syla, Simao, Krauß, Horny (71. Kilinc), Dittrich, Schechinger (79. Franke), Häcker (90.+5 Reichert).

Hollenbach: Hörner, Volkert (46. Nzuzi), Schülke, Hahn (76. Henning), Minder (46. Ruck), Kleinschrodt, Scherer, Schmitt, Dörner (62. Krieger), Rohmer, Uhl.

Tore: 1:0 (25.) Andre Simao, 2:0 (62.) Sascha Häcker. – Karten: Rote Karte (90+7) Julian Henning (FSV Hollenbach). – Schiedsrichter: Jochen Rottner. – Zuschauer: 63.

Die Enttäuschung beim FSV Hollenbach war am Samstag groß. Durch eine 0:2-Niederlage beim VfL Sindelfingen schrumpfte der Vorsprung des Verbandsliga-Tabellenführers auf zwei Punkte. „In der ersten Halbzeit waren wir mit dem Kopf nicht da. Die haben uns den Schneid abgekauft“, sagte Trainer Martín Kleinschrodt frustriert.

Zwar waren die Hollenbacher nicht das schlechtere Team, doch es fehlte die Effektivität. „Wir waren nicht entschlossen genug, um ein Tor zu machen“, sagte Kleinschrodt. Zwei klare Möglichkeiten ließen die Gäste in Halbzeit eins liegen, viele weitere im zweiten Abschnitt, in dem die Hollenbacher dann deutliche Feldvorteile hatten. Dafür waren die Sindelfinger effektiv. In der 25. Minute nutzte Andre Simao einen groben FSV-Fehler zum Führungstor. Auf beiden Seiten hätten in der ersten Halbzeit noch weitere Treffer fallen können.

Nach der Pause entwickelte Hollenbach mehr und mehr Druck. Doch die Sindelfinger kämpften, warfen sich in die Schüsse und waren in den Zweikämpfen meist einen Schritt schneller und einen Tick entschlossener. Und doch hatte der FSV genügend Chancen. Robin Dörner (57.) verzog knapp, bei einem Schuss von Hannes Scherer reagierte Torwart Walz eine Minute danach hervorragend.

Elfmeter, 0:2, Rot

Dann der endgültige Knackpunkt. Sascha Häcker zog nach einem weiten Ball davon, seinen Pass fand Simao, in dessen Schuss sich Marius Uhl warf. Dabei landete der Ball wohl an der Hand. Allerdings verhinderte er eine klare Chance. Der Schiedsrichter wertete die Szene jedenfalls als elfmeterwürdig. Häcker ließ sich die Chance nicht entgehen und so stand es nach 62 Minuten 2:0. Hollenach brauchte etwas, bis sie sich berappelt hatten. Dann übten die Gäste wieder Druck aus. Doch die Aktionen waren meist nicht überlegt genug. Trotzdem hätte der Anschlusstreffer fallen können. Aber Samuel Schmitt (72.) verzog erst, dann wurde sein Schuss (82.) von Walz über die Latte gelenkt und Scherer (83.) traf mit dem Hinterkopf die Latte. Bei einer der wenigen Sindelfinger Möglichkeiten rettete Philipp Hörner (86.). Als sich Endrit Syla dann noch in einen Schuss von Christoph Rohmer (90.+2) warf war der Sindelfinger Sieg klar.

Bitterer Schlusspunkt aus Sicht der Hollenbacher war noch die Rote Karte für den eingewechselten Julian Hennig. Er ging zu ungestüm in einen Zweikampf und traf seinen Gegenspieler in die Hacken.

„Das war hoffentlich ein Weckruf. Die haben alles reingeworfen, wir nicht“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt.