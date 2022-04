Kleinschrodt: „Es wird zur Sache gehen“

Das Wetter beschäftigte den FSV Hollenbach auch noch zu Beginn dieser Woche. Erst fiel das Verbandsliga-Heimspiel gegen Türk Spor Neu-Ulm am Samstag aus, dann konnte am Montag nicht trainiert werden, weil immer noch zu viel Schnee auf dem Platz lag. Doch mittlerweile hat sich alles normalisiert und die Konzentration liegt auf dem Spiel am Samstag um 15.30 Uhr beim VfL Sindelfingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Der Spielausfall tat vielleicht sogar jedem Spieler gut, aber wir hätten natürlich gerne gespielt“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt. „Aber es war nicht anders möglich wegen des Schnees. Wir haben deshalb aber sicher nicht den Rhythmus verloren.“

Die Sindelfinger spielen bisher eine sehr wechselhafte Runde, stehen mit 30 Punkten auf Platz 14 – dies könnte am Ende der Relegationsplatz sein. „Mit Glotzmann und Häcker haben sie zwei super Stürmer, die sind brandgefährlich. Allerdings läuft es dieses Jahr noch nicht so. Ansonsten ist es eine sehr geschlossene Mannschaft, sehr robust“, sagt Kleinschrodt. Er rechnet damit, dass auf Kunstrasen gespielt wird. Dabei werden neben dem Langzeitverletzten Manuel Hofmann wohl auch Felix Limbach (Wade) und Julian Wild (Schulter) fehlen. „Wir stellen uns darauf ein, dass es zur Sache geht. Das ging es gegen Sindelfingen bisher immer. Was ist, die haben immer knappe Ergebnisse. Das wird auch wieder ein ganz enges Spiel. Wir fahren da hin, um definitiv etwas mitzunehmen. Wir freuen uns drauf“, sagt Kleinschrodt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gefreut hatte er sich auch darüber, dass mit Marc Wagemann vom TSV Crailsheim nach Jann Baust (VfR Gommersdorf) der zweite externe Neuzugang für die nächste Saison präsentiert wurde (wir berichteten). „Ich bin froh, so einen Defensiv-Allrounder in den Reihen zu haben. Er kann rechts hinten, Innenverteidiger und auch auf der Sechs spielen. Er hat genau das richtige Alter und passt in unser Spielerprofil“, sagt Kleinschrodt. Schon vor dieser Saison gab es Kontakt mit Wagemann, der dann aber doch noch einmal in Crailsheim verlängerte.

Planung zunächst abgeschlossen

„Gerade im Bewusstsein, dass Florian Ruck, der eine sehr, sehr gute Runde spielt, aufhören will, ist es gut, dass wir jetzt gleich einen Ersatz gefunden haben, auch wenn Wagemann ein Rechtsfuß ist.“ Verlängert hat hingegen Robin Dörner, der nach seinem langen verletzungsbedingten Ausfall derzeit eine starke Form zeigt. Außerdem sollen nächste Saison fünf Jugendspieler in die erste Mannschaft aufrücken. Und zwar Torhüter Luis Rohn sowie die Feldspieler Hannes Limbach, Marco Specht, Maximilian Beck und Timo Pöthe. Damit sind für Manager Karl-Heinz Sprügel im Moment die Personalplanungen abgeschlossen. „Wir wissen ja noch nicht, in welcher Liga wir spielen, das ist schon ein Problem“, sagt Sprügel. „Aber ich denke, die Mannschaft ist auch für die Oberliga gut aufgestellt. Falls wir wirklich aufsteigen, werden wir noch einmal darüber nachdenken. Aber es muss dann schon ein Spieler sein, der uns weiterbringt.“ Schließlich gibt es derzeit auch noch ein Fragezeichen, ob Kapitän Christoph Rohmer noch eine weitere Saison in Hollenbach dranhängt. Aber im Moment geht es für die Hollenbacher erstmal darum, den Vorsprung auch ins Ziel zu bringen. Und da steht erstmal die Partie in Sindelfingen an.

Info: Die ausgefallene Partie gegen Türk Spor Neu-Ulm wurde mittlerweile auf den 20. April neu angesetzt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3