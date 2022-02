Kleine Kritik und große Freude mischen sich

FSV Hollenbach – Neckarrems 2:0

Hollenbach: Hörner, Volkert (85. Henning), Hahn, Minder, Kleinschrodt, Scherer, Wild (68. Krieger), Hofmann, Rohmer (72. Felix Limbach), Uhl, Ruck (76. Schülke.

Neckarrems: Volkert, Bauer (66. Aslani), Milenkovic, Slawig, Rief, Atutononu Mc Donald, Calemba (76. Nicoletti), Riedlinger (85. Mannheim), Ahmeti, Cay, Ukela.

Tore: 1:0 (13.) Lorenz Minder, 2:0 (81.) Hannes Scherer. – Schiedsrichter: Danny Kapell (). – Zuschauer: 200.

So richtig zufrieden wirkte Karl-Heinz Sprügel nicht. „Aller Anfang ist schwer“, sagte der Manager des württembergischen Verbandsligisten FSV Hollenbach. „Aber wichtig war, dass wir gewonnen haben.“ Mit einem 2:0-Sieg gegen den VfB Neckarrems starteten die Hollenbacher am Samstag in die Rückrunde. Ein besonderes Lob vom Manager bekam dabei Lorenz Minder. „Er hat es geschafft, seine gute Form der Vorbereitung ins Spiel mit reinzubringen“, sagte Sprügel. Ansonsten war es ein mühevoller Erfolg der Hollenbacher gegen den Verbandsliga-Vorletzten.

Im ersten Spiel nach der Winterpause kam kein richtiger Spielfluss zustande. Neckarrems machte es gut, lief früh an, war aggressiv und ließ dem FSV auf dem Kunstrasen kaum Raum. Der FSV tat sich schwer. Beide Teams neutralisierten sich so im Mittelfeld. Strafraumaktionen blieben Mangelware. Weil beide defensiv gut standen. Der starke Wind in Hollenbach sorgte für zusätzliche Probleme. „Es waren keine einfachen Bedingungen“, sagte FSV-Trainer Martin Kleinschrodt. „Aber die haben es gut gemacht und wir schlecht, dann kommt eben so ein Spiel zustande.“ Allerdings waren die Gäste über 90 Minuten harmlos, strahlten kaum Torgefahr aus.

Mit ihrer ersten Möglichkeit gingen die Hollenbacher dann in der 13. Minute in Führung. Michael Kleinschrodt brachte den Ball in die Mitte und Lorenz Minder drückte den Ball über die Linie. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste dann zwei Fernschüsse zu verzeichnen, die das Ziel aber weit verfehlten. Allerdings war der FSV auch nicht viel gefährlicher. Wenn die Gastgeber mal in Tornähe waren, wurden sie geblockt.

Scherer zum Endstand

Nach dem Seitenwechsel hätte Hannes Scherer das 2:0 erzielen können. In der 47. Minute lief er alleine aufs Tor zu, sein Abschluss war aber kein Problem für Torhüter Ruben Volkert. Die vergeben Chance hätte sich in der 60. Minute beinahe gerächt, doch den Schuss von Luka Milenkovic wehrte Philipp Hörner ab. Es war die beste und auch einzige klare Torchance der Neckarremser. Doch die Gäste blieben die komplette Spielzeit aggressiv und ließen ihrerseits wenig zu. Dann flankte der eingewechselte Noah Krieger und Hannes Scherer köpfte in der 81. Minute den 2:0-Endstand.

Hollenbach spielte die Partie nun routiniert zu Ende. „Wir müssen uns noch steigern“, meinte Sprügel. Und Kleinschrodt sagte: „Ich war auch sehr kritisch, aber wir haben 2:0 gewonnen. Wir müssen aber an unserem eigenen Spiel arbeiten.“ Doch nicht nur die Hollenbacher taten sich beim Rückrundenauftakt schwer. Die Verfolger SSV Ehingen-Süd (3.) und TSV Essingen (4.) spielten nur unentschieden. Damit baute der Tabellenzweite den Vorsprung auf Rang zwei auf vier Punkte aus.