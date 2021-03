Mit 11:0 (4:0) schlugen die Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim die SG 99 Andernach. Gegen den Zweitligisten traf Judith Steinert zur Führung (21.). Diese bauten Jana Beuschlein (26.), Franziska Harsch (35.) und Anne Fühner (39.) noch vor der Pause aus. In der Schlussphase schraubten Franziska Harsch (70., 81.), Nicole Billa (74., 84., 87.), Katharina Naschenweng (79.) und Maximiliane Rall (89.) das Ergebnis in die Höhe. Dennoch haderte Cheftrainer Gabor Gallai etwas. „In der ersten Halbzeit haben wir aus einigen aussichtsreichen Offensivaktionen zu wenig gemacht, weil wir den Strafraum nicht gut genug besetzt hatten.“ Mit der Schlussphase war er dann zufriedener: „Am Ende hat unser Gegner noch deutlich nachgelassen, das haben wir dann gut ausgenutzt. „Wir hatten uns in der Trainingswoche schon einige Inhalte mit Blick auf das Duell mit Frankfurt in der Liga zurechtgelegt und konnten entsprechend auch einige Rückschlüsse ziehen“, resümierte Gabor Gallai. pik