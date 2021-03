Die Zweitliga-Fußballerinnen des FC Würzburger Kickers empfangen am heutigen Mittwoch, 31. März, um 18 Uhr im Sportpark Heuchelhof die SG 99 Andernach zu ihrem fünften Saisonspiel. Die Gastgeberinnen gehen in diese Partie allerdings als klare Außenseiterinnen, denn aus den vergangenen drei Partien holte der Aufsteiger keinen einzigen Punkt und ist damit in der Tabelle auf den achten und vorletzten Platz abgerutscht. Völlig anders sieht es dagegen bei den Gästen aus Rheinland-Pfalz aus. Sie rangieren mit vier Siegen aus fünf Partien auf dem zweiten Tabellenplatz und sind damit offensichtlich der einzige nennenswerte Verfolger von Tabellenführer 1. FC Köln.

AdUnit urban-intext1

Die Würzburgerinnen bestreiten über die Osterfeiertage dann noch eine weitere Zweitliga-Partie: Am Sonntag, 4. April, treten die Kickers-Frauen um 14 Uhr beim 1. FC Saarbrücken an. ptt